【長知識】國軍F-16機隊 未來發動機將有「大小嘴」之分

2019-08-18 19:08 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



F100發動機的噴嘴較細長，噴嘴的葉片是直的。圖／維基百科 分享 facebook 美國川普政府售台66架F-16戰機，日子已經不遠。空軍在官方臉書發布一篇名為「新式戰機籌獲歷程報你知」的文章，強調增購F-16的必要性。文章當中同時也宣布了，未來國軍操作這批新F-16的許多資訊：例如新購的F-16的正式名稱，將是F-16C/D Block 70（第70生產批次）。至於「F-16V」則是洛克希德馬丁公司對外促銷時使用的稱呼，並非正式行號，V字出自F-16飛行員對座機常用的Viper（蝮蛇）綽號。

另外，從空軍公布新購F-16的型號是Block 70，也等於證實先前外界傳言，這批F-16將使用奇異（GE）的F110發動機，而非和國軍現有142架F-16一樣，使用普惠（PW）F100發動機。因為如果使用F100，飛機的型號將會是Block 72而非70。

非常「巧合」地，在剛結束的台北國際航太暨國防工業展中，普惠並未亮相，反而是奇異租了攤位，主要展品就是一具F110發動機的模型。

F-16剛問世時，使用F100發動機，從1980年代後期的第30批次（Block 30，C/D型初期）開始，加入使用F110。此後的型號，都維持兩種發動機並用。其中使用普惠F100發動機的飛機，批次號碼多2，例如Block30、40、50是使用奇異F110，Block32、42、52使用普惠F100。

這兩種發動機的性能表現相近，不過由於F110直徑較粗、吸氣量較大，因此進氣口的面積也加大。因此使得全球的F-16機隊，出現「小嘴」（F100）與「大嘴」（F110）的不同外觀。