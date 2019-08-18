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預校幹部同遭調職 國防部：失職檢討適懲

2019-08-18 15:05聯合報 記者洪哲政╱即時報導

國防部今天發出新聞稿表示，針對媒體報導「中正預校高階幹部行為失當，全遭調職」，三名高階幹部已適懲調職，

國防部表示，中正國防幹部預備學校是培養國軍優質幹部之搖籃，其幹部舉止須為學生的表率， 國防部均秉德才兼備、適才適所原則選優派任。

國防部進一步表示，國防部對於107年10月檢控學校高階幹部的內容，甚為重視，特組成專案小組進行行政調查，確有部分行為失當，有損官箴的情事，後續已依相關規定核予適懲，並檢討調職。

中正預校爆發校長、教育長與政戰主任，在學校餐會經常指名找女主管作陪且言行失當；三...
中正預校爆發校長、教育長與政戰主任，在學校餐會經常指名找女主管作陪且言行失當；三人同記申誡調職，創下首例。 圖／聯合報系資料照片
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