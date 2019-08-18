預校去年軍紀檢控事件頻傳 立法院緊盯預算監督

2019-08-18 12:14 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



中正預校去年10月發生校長、教育長、政戰主任三長因老師集體檢控，同時遭到申誡、調職案。預校的老師由預校自行辦理甄選，由於待遇、福利佳，向來競逐者眾，且軍文關係向來良好。發生老師檢控校方三長案，堪稱是創校以來首例。迫使國防部當時必須下重手處理。

中正預校早年定位為軍校，現在則為完全中學，軍方管理階層與隊職幹部為軍職，教師則為招聘的文職人員。預校老師部分可分配宿舍，導師與學生關係密切，下課後晚自習，經常有認真的師長仍蒞校督導，與學生關係亦師亦母、如兄如父；而也因軍校生背景單純，受軍紀制約，教學工作易於推展，加上有軍方完整約聘雇福利，預校教師向來是教育界裡的熱門職缺。

中正預校107年起復招國中部，並逐年招收新生，預劃自109年起，將甄選國中教師57人，人員甄選作業由預校自辦，於107年完成教師甄選系統。國防部統計，計約2300人報名甄選，首波只錄取20人。

預校軍紀與檢控狀況，雖未曾對外曝光，但顯然也引起立法院外交及國防委員會關注。預校今年（108）預算案，包括學生赴美遊學等，朝野立委計提出高達10案質疑，一度將預算凍結200萬元，要求校方具結書面報告，方得放行。藉以了解預校運作現況。