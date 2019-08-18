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聚餐找女主管作陪行為失當 預校三長全遭申誡拔官

2019-08-18 12:11聯合報 記者洪哲政╱即時報導

國軍發生一起軍校老師集體檢控軍方高層的案例，培育國軍軍官搖籃的中正國防幹部預備學校，去年下旬間聘雇的文職老師集體檢控校長、教育長與政戰主任，不滿學校餐會經常指名找女主管作陪，且休假期間，按規定學校三名領導軍官其一必須留守，但三人卻經常同時不在學校。國防部與參謀本部經調查後，為嚴肅軍紀，去年10月間將三人同記申誡，並同時拔官調職，創下首例。原任校長陳嘉生短短只當了不到10個月，就被迫下台。

對此，國防部上午表示，國軍各項人事調整，均依「陸海空軍軍官士官任職條例暨其施行細則」等規定辦理。三人身為高階幹部行為失當，經檢討調離現職。

中正預校復招國中部，被國防部視為充實基層軍官的搖藍，成為軍校聯招大熱門，但學校除去年7月曾發生學生鬥毆重傷致死的重大意外事件外，校內檢控案眾多，文職老師對軍方領導幹部浮現不滿情緒。國防部獲悉，部長嚴德發要求時任參謀總長的李喜明南下調查，確認案情後，去年10月間下令將三長同時調職，平息眾怒，讓校園恢復平靜。

國防部當時處理手法低調，李喜明南下慰勉學生，並主持新任校長余劍鋒文接儀式。而今解構，當時軍方高層等於親自南下壓陣，將原任校長解任調職。

據了解，經總督察室調查，在留守部分，休假時預校校長、教育長與政戰主任，確曾同時不在學校，但三人只是在附近用餐，學校另有主管留守。但言行失當部分則確證屬實，因此將三人一次調職。國防部認為，中正預校是國軍軍事教育的基礎，經過行政調查，並考量當時學校的各項狀況，認為有需要作職務調整的必要，因此做出這樣的決定。

當時國防部下令，三人同時調職，並記申誡，校長陳嘉生降調為國防部人資處長，教育長徐國基回空軍，政戰主任李照德降調為後備指揮部新聞組長，創下軍校校長、教育長、政戰主任同時遭調職的首例。陳嘉生校長任期不到10個月。而目前徐國基已退伍，而此案目前還有幹部在申訴中。

中正國防幹部預備學校去年傳重大意外事件，去年7月曾發生學生鬥毆重傷，羅姓男實習幹部疑勸架受傷懷恨在心，竟涉以磚塊猛敲陳姓同學後腦勺，導致陳送醫昏迷指數剩3，事發5個多月後，陳姓學生過世，涉案羅姓男實習幹部依殺人未遂罪起訴。

國防部去年10月處理預校案手法低調，由參謀總長李喜明（中）南下慰勉學生，並主持新...
國防部去年10月處理預校案手法低調，由參謀總長李喜明（中）南下慰勉學生，並主持新任校長余劍鋒（右）交接儀式，原任校長陳嘉生（左）調職。圖／軍聞社
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