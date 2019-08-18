推力提升、匿蹤戰力 蔡適應：F-16V是軍購大突破

2019-08-18 00:06 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



立法院外交及國防委員會召委、民進黨立委蔡適應昨天表示，採購66架F-16V戰機，是我國防衛軍購的重大突破。民進黨兩位召委已先後表態全力支持，為立法院審議特別預算鋪路。

另一位民進黨籍召委王定宇日前透過臉書貼文表示，F-16家族最新終極改版的F-16V，川普已經批准售台！金額也不是原來所說的4千多億，而是2504億的合理價位。這66架最新戰機，對台灣防禦能力提升大有助益！

蔡適應昨天也透過臉書貼文表示，F-16V是我國參與升級研發的戰機，與現有的後勤、換裝訓練系統，皆能無縫接軌；戰力升級、CP值高，絕對能捍衛民主自由的領空。F-16V是我國防衛軍購的重大突破。

蔡適應表示，F-16戰隼戰鬥機的升級研發計劃，是我國獨自負擔研發升級經費的專案，當初完成開發後，其提升的戰力受到各國關注，其中斯洛伐克、巴林、印度都向美方提出新機採購，還有南韓、希臘、新加坡提出現有F-16升級計劃，未來這些國家所付出的預算，都包含我國的研發紅利。

蔡適應表示，F-16V 空軍司令部臉書專頁有長輩圖解說提升後的性能差異，其中裝載的「ALQ-131A電戰莢艙」是美商Northrop Grumman所開發，可以對準12個地面目標，同時具備可以干擾敵方地面和空中雷達，讓地對空或空對空飛彈迷航，提升打擊能力、性能強大。

另外，蔡適應表示，裝備AESA（電子掃描陣列雷達）APG-83型雷達，搜索距離高達180公里，可對空、對地、對海搜索目標，並具備全天候高解析度合成孔徑雷達測繪能力，可清晰捕捉地面影像，可配合空軍使用現役射程達100公里的AIM-120C5、AIM-120C7等長程空對空飛彈，還有戰術瞄準頭盔、AIM9X偏軸飛彈，讓飛行員看到哪打到哪。