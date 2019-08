劍翔無人機身世之謎 以色列否認與台灣合作

2019-08-17 13:19 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



中科院在台北航太展展出劍翔攻擊無人機全系統,受到矚目,由於無人機載具與以色列哈比無人機外型極為類似,海軍官校軍事學科部前教官呂禮詩要求以色列原廠對此表態,以色列航空航天工業(IAI)首度證實,該廠與台灣並無合作。

對中科院的劍翔無人機究竟是否有IAI Harpy drone血統?呂禮詩8月初寫電子郵件提問IAI,中科院自製的劍翔無人機與IAI Harpy drone外型極為相似,請問IAI是否對中科院或台灣任何的研究單位進行Harpy drone相關的技術支援或關鍵零組件的輸出嗎?如果有,請問是否與中國取得共識?

呂禮詩在自己的臉書披露IAI在12日的回信,信中IAI連絡暨公關經理Estie Rosen表示,IAI沒有與台灣合作,我們不熟悉此一專案。(IAI does not work with Taiwan and we are not familiar with this project.)