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80億美元買F-16V 空軍將提特別預算

2019-08-17 11:44聯合報 記者洪哲政╱即時報導

川普政府已將我國採購66架F-16V戰機購案送交國會審議，面對80億美元、近2507億台幣採購預算，空軍司令部已準備向立法院提出特別預算。戰機、莢艙等主戰裝備將以特別預算支應，附屬彈藥則納入各年度預算分年編列。空軍也將主動說明為何無法採購F-35戰機的敏感議題。但未來空軍有無高素質人力同時支應換裝兩種新機，成為最大挑戰。

面臨美方宣布售我66架F-16新機如箭在弦上，空軍司令部昨日首度推出説帖，強調新戰機「不是以前的F-16」。但由於說帖聲明此案將新增戰鬥機聯隊，空軍未來將同時面臨接收高級教練機，以取代F-5E/F戰機任務，勢必大量補充包括飛行員、地勤維修等高素質人力，人力資源的補充與規劃，空軍對人從裡來目前尚語焉不詳，需要國防部確定人力招募政策。

官員表示，針對66架F-16新機採購案，空軍司令部將立法院推動特別預算，109年度預算案送達立法院時，同時將附帶特別預算說帖。基本上戰機、莢艙等主戰裝備，以特別預算支應，附屬彈藥則納入各年度預算分年編列。

民進黨政府原來將目標置於F-35，在美方反對下退而求其次選擇F-16，空軍對此也研擬好說帖，強調兩種機型單機價格不同，F-35單機高達1.5至1.8億美元，遠高於F-16新機，且獲得時間久，F-16C/D BLK70不但可快速補充戰力，且在台灣後勤設施通用，人員訓練也可縮短，可成為反制共軍的即時戰力。

美方售予台灣的戰機，以F-16 Block 70的先進構型為基礎，美方已批准對台提供可安裝在機背上的適型油箱（CFT/conformal fuel tanks），可延展戰機作戰半徑；另將首度裝配可偵測並追蹤空中與地面／水面的各種目標紅外線搜索追踪系統(IRST)；發動機構型將是使用奇異公司的F110-GE-129渦輪扇發動機，軍用推力為1萬6610磅，最大（後燃）推力則達2萬9500磅。較我現役Block 20機的推力要高出24%。

外界認為，美方此次將出售的F-16 Block 70雖不能與F-35之類的正牌第五代戰機相提併論，但若搭配先進技術裝備，則亦可具備部分第五代作戰能力，可對共軍殲20戰機構成可恃威脅。

空軍司令部昨日首度推出説帖，強調我國計劃採購的F-16C/D BLK70性能優異...
空軍司令部昨日首度推出説帖，強調我國計劃採購的F-16C/D BLK70性能優異，「不是以前的F-16」。 圖／空軍司令部
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