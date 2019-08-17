美參眾院外委會 支持售台F-16戰機

2019-08-17 01:50 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



媒體報導川普政府續推售台F-16戰機後，美國聯邦參、眾院外委會主席皆對此發布聲明，表示樂見川普政府售台F-16V戰機，兩黨都支持這項軍售案。

參議院外委會主席芮胥（Jim Risch）16日發布聲明表示，樂見售台F-16V戰機，這些戰機對於提升台灣捍衛領空的能力至為重要。

芮胥並說，這項軍售案獲兩黨強力支持，台灣是美國在促進自由開放印太區域的堅定夥伴，美方仍然堅定支持其防衛能力。

眾議院外委會主席恩格爾（Eliot Engel）與首席議員麥考爾（Michael McCaul）16日聯名發布聲明指出，售台F-16戰機傳遞強烈的訊息，表明美國對印太區域安全與民主的承諾。

恩格爾和麥考爾表示，很高興政府正推進此軍售案；這項軍售案將有助於嚇阻中方威脅美國的戰略夥伴台灣。

華盛頓郵報引述知情人士說法報導指出，川普政府將續推出售F-16戰機價值80億美元給台灣的軍售案。

該報導指出，國務院已於周四晚間通知國會，會在周五（16日）晚間之前，向參院外交委員會和眾院外交委員會提出此軍售案，做為非正式評估的依據。

【中央社台北16日電】

美國共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）發表聲明，對總統川普政府計畫出售台灣80億美元F－16戰鬥機，表示肯定。

盧比歐的聲明中說：「本人肯定行政部門著手對台灣出售F－16戰鬥機，在中國政府和中國共產黨企圖擴張在此地區威權影響力的情況下，美國透過經常和一貫的支持來持續強化我們與民主夥伴台灣之間的戰略關係，攸關重大。」

「這個作法是支持台灣自我防衛努力的重要措施，本人籲請國會參議院外交委員會以及眾議院外交委員會迅速推動這項重大軍售案的進程。」

【中央社華盛頓16日綜合外電報導】

美國共和黨籍聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）今天證實，白宮已推進軍售台灣80億美元F-16戰機計畫，然而此舉可能觸怒北京。

美國參議院外交委員會共和黨籍資深議員盧比歐表示：「本人肯定行政部門著手對台灣出售F-16戰機，在中國政府和中國共產黨企圖擴張在此地區威權影響力的情況下，美國透過經常和一貫的支持來持續強化我們與民主夥伴台灣之間的戰略關係，攸關重大。」

「這個作法是支持台灣自我防衛努力的重要措施，本人籲請國會參議院外交委員會以及眾議院外交委員會迅速推動這項重大軍售案的進程。」

法新社報導，由於中國軍機在台海上空活動增加，台灣計劃升級空防能力。

台灣在1992年向美國軍購較舊型F-16戰機，期間曾數度進行升級。

製造商洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）指出，這型F-16 Block 70/72戰機擁有之前製造的戰機不具備的多項航空電子設備，武器和雷達技術。

洛克希德馬丁表示，這型F-16戰機結構更強，能「一路飛越並戰到2070年，甚至更久」。

台灣今年稍早要求購買這型飛機，這項軍售交易須經美國國務院和國防部審核並送交參、眾兩院外交委員會批准後，再送回國務院定案。