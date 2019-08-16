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【即時短評】戰車飛機來了 國軍人力還是最大隱憂

2019-08-16 23:58聯合報 記者程嘉文╱即時報導

我方「靜候美方通知」出售F-16戰機消息，加上先前白宮批准出售108輛M1A2戰車，不只代表空軍與陸軍爭取多年的裝備，終於獲得出售，也象徵美方對台軍售的桎梏，又被突破了一層。未來的軍售之門，看起來將愈來愈廣。然而即使美國願意大方提供新武器，我方的人力與財力能否負擔，的確也是隱憂。

面對各方始終有疑慮的募兵制，國防部一路拍胸脯保證沒問題，並且不時拋出「編現比創新高」的利多消息。依據最新數據，國軍的總編現比已達84%以上，國防部預估明年底之前，可望達到90%的目標。問題是若分門別類觀察，會發現軍方始終仰賴高司、廠庫、學校等辦公室單位，來墊高總平均數；真正第一線的步兵、砲兵、裝甲兵等野戰主力，編現比始終落後。

另一方面，所謂「編現比九成」，應該是部隊能夠達到應有戰力的門檻，國防部卻儼然將其當成高標，似乎一旦達到，就足以歡欣鼓舞、自吹自擂。但從另一角度代表的卻是，在目前義務役已經全部退出部隊，編現比「尚未」達九成的情況下，目前國軍的戰力，根本低於自己設定的及格標準。

此外，少子化浪潮來襲，對國軍將造成更大的衝擊。「九年級」的新生兒數量，比起目前的募兵區間（民國76至90年），少了超過三成。在供給面大幅下降的情況下，國防部就算明年終於湊到九成編現比，恐怕也是曇花一現。

要解決上述問題，如果不考慮恢復徵兵，進一步提升軍人待遇似乎是唯一解方。然而以前天政院公布的明年國防預算數字，人員維持費占46%，仍高於理想的四成比率。如果再替軍人加薪，人維比重恐怕將逼近五成，在政府整體財源有限情況下，恐將嚴重排擠軍事投資與作業維持的支出。武器缺乏汰舊換新，或是苦於訓練保養經費短絀的軍隊，就算人數免強湊齊，恐怕戰力也難以達標。

少子化浪潮來襲，對國軍人力造成不小衝擊。圖／軍聞社
少子化浪潮來襲，對國軍人力造成不小衝擊。圖／軍聞社
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