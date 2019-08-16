增購F-16 有助空軍終於能處理「幻象困境」

2019-08-16 22:38 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



美國政府已批准出售66架F-16V戰鬥機的新聞，雖被證實是誤傳，不過軍方私下證實，本案已經箭在弦上，預計近日就會正式公告。這將是1992年，美、法兩國宣布出售F-16與幻象兩千之後，國軍27年來再度買到新戰機。主要目的將是強化東部的空防，至於是否逐步汰換幻象戰機，則要看客觀環境發展而定。

近年中共軍機頻頻通過宮古、巴士海峽，到台灣東部「遠海長航」，我方防空壓力不再只限西部；幻象2000戰機又苦於操作成本昂貴，且無法性能提升的窘境。從去年10月的美台國防工業會議後，就傳出美方願意增售一個聯隊F-16的風聲。今年3月初軍方證實，我國已於2月底向美方提出採購F-16的「發價申請書」（LOR for LOA）。

當時在國防部記者會上，空軍司令部計畫處長唐洪安少將說，目前國軍主力戰機（經國號、F-16、幻象）共326架，面對中共空軍戰力持續增強，「雙方開始有些失衡」，因此提出新式戰機的需求。

空軍現有三型主力戰機，都是1990年代後半至2000年代前半服役，必須進行中期性能改良的年紀，才能因應未來威脅。經國號機隊已經完成「翔展」改良計畫，F-16A/B機隊正在進行F-16V「鳳展」改良計畫，幻象操作成本原就最高，卻受限於政治等因素，始終無法性能提升，但受限空防壓力也無法淘汰，成為空軍「用之心痛，棄之更心痛」的尷尬困境。

國防部官員表示，依據美國軍售一般流程，如果今年批准出售F-16，約在2023年開始交機。屆時幻象機已達25歲，如果能獲得性能提升，當然最好；但若始終無法進行改良，也到考慮逐漸汰除的階段。此時我方手頭多了一個聯隊的新造F-16，幻象要走或留，在決策時就有更大選擇彈性。