台東艦辛勞這一幕是不是「專業」海巡海軍有論戰

2019-08-16 18:41 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



海巡署以「碧海專案」為名定期派艦前往南沙太平島巡弋，艦隊分署日前披露，執行任務的台東艦航行在距台500浬的南海時，船艦遭大浪襲擊，艙內用餐的官警與桌椅因此東倒西歪的畫面，凸顯海上執勤的辛勞。

但海巡非官方的「橘色海上人生粉絲專頁」今披露，有疑似海軍人士對於分署粉專影片中椅子翻倒一事表示：「一點都不專業，固定本就是基本的。」引發論戰。

海巡分署在官方臉書粉絲專頁貼文表示，還記得前幾天他們以幽默的方式呈現海巡人員於海上吃飯的影片嗎？分署再度以艦上監視器錄得的影像，「告訴大家我們絕無誇大」。（https://www.facebook.com/2054237724791334/posts/2366349186913518?s=100006826240796&v=e&sfns=mo）

根據艦隊分署披露，某次臺東艦執行碧海專案結束，自南沙太平島距臺灣約980浬、約1,815公里返航途中的午餐時間，艦上第二餐廳監視器畫面顯示，午餐時間艦上除了當值人員外，其餘人員當然是正常地到餐廳用餐，可以看到有人早早吃完在聊天，有人默默低頭嚼著食物，有人吃不下趴著小憩，也有人剛打好飯菜正步入餐廳準備享用。

突然一個湧浪過來，瞬間的力道讓椅子翻了、杯子倒了、碗在桌上位移了、人也趴了；接著大家看向彼此，拍拍褲子、扶正椅子、拿回杯碗，下一步要做什麼呢？繼續吃啊！這只是日常生活再正常不過的事罷了。

但海巡非官方的「橘色海上人生粉絲專頁」今披露，疑似海軍人士對於分署粉專影片中椅子翻倒一事表示：「一點都不專業，固定本就是基本的。」

「橘色海上人生粉絲專頁」粉絲專頁小編批評：傻眼，有需要移動椅子的時候，沒固定就可以彈性調整，如果海象預報差，或是發現海象轉差再來鎖也不遲。現在你跟我說這樣不專業？所以你海軍的專業是固定東西哦？還是不知變通？

小編批評：兩造文化本來就有差異，跟你不一樣就叫不專業，囧。在許多社團、論壇、粉專裡面可以發現，非常多海軍人士，經常自視甚高且以鄙視海巡的立場回應、發言。