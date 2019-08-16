台灣全島均成共軍攻擊正面 空軍首推採購F16說帖

2019-08-16 18:33 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



傳稱美國川普政府已批准我國採購66架F-16V戰機購案，面對80億美元、近2507億台幣採購預算，空軍司令部今天首度推出説帖，向社會強調面對共軍常態化繞台，「台灣全島均成攻擊正面」，建制新興兵力刻不容緩。而我國計劃採購的F-16C/D BLK70性能優異，「不是以前的F-16」。

說帖列出共軍戰機繞台三條路徑，指中共從未放棄武力犯台意圖，對台遠海長航、繞台飛行，台灣全島均成攻擊正面，其軍力成長造成兩岸空中兵力逐漸加大，因此國軍亟需獲得性能優異戰機，以利空中作戰優勢。

空軍並以「別再說我老了，看F-16C/D BLK70有多利害」爲題指出，新機除配備AESA雷達外，推力變大、航程增加，「不是以前的F-16」。

空軍在臉書官方粉絲專頁上以「新式戰機籌獲歷程報你知」為題指出，「建制新興兵力刻不容緩」，空軍三型主力戰機服役迄今已屆中壽期，為因應不斷提升的敵情威脅及未來作戰需求，籌建新式戰機。

空軍以「開創空防戰力新契機」為題進一步表示，自民國92年起，空軍即持續向美爭取彌補戰力間隙機種，期間均未獲同意供售，直至108年始同意供售我新式戰機。

空軍司令部說，F-16V是針對當前敵情威脅最佳選項。考量美軍各型先進主力戰機均符合我作戰需求，其中，尤以F-16 BLK 70型機人員轉換訓練最快、後勤維補成本效益高，獲得期程短，能最快形成即時戰力。