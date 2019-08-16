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為給交代衝績效 弊端叢生卻怪司法的警政亂象

郭柯王桃園三結義破局？劉宥彤：郭台銘去的機率不高

影／《軍情站》空軍最強新戰力！ 美F-16V試飛員帶你飛

2019-08-16 14:04聯合報 記者徐宇威╱即時報導

台北航太展15日開幕，除了國防部展示各項精銳武器，近來軍購的潛在廠商，也前來設攤宣傳。其中近來傳聞隨時將要宣布軍售66架新造的F-16V，原廠洛克希德馬丁（Lockheed Martin）最受關注。本次航太展原廠也將F-16V模擬機空運來台，蔡英文總統更是在開幕首日到場參觀，洛馬公司也以限定開放的方式，藉由原廠試飛員的展示，讓媒體得以一探嶄新的F-16V，其中有多少令人驚豔的亮點。

台灣計畫向美採購F-16V戰機，美商洛馬特別將F-16V戰機模擬器搬到台北航太展...
台灣計畫向美採購F-16V戰機，美商洛馬特別將F-16V戰機模擬器搬到台北航太展展場來。記者徐宇威／攝影
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國軍F-16航太

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