【重磅快評】馬屁拍到馬腿上 國防部為何永遠不懂？

2019-08-16 10:44 聯合報 主筆室



109年中央政府總預算，昨天（15日）由行政院院會通過，並且公布數字。國防部隨即發表新聞稿表示，政院核賦公務預算3580億元，比108年度法定預算增加175億元，成長5.2％；另加計基金預算533億元，整體國防預算為4,113億元，占GDP比例2.26％。

「增加175億元」與「成長5.2%」，這兩個數據是正確的嗎？答案大謬不然。

行政院撥給國防部的預算，叫「核賦預算」，經過立院審查刪減之後，才叫「法定預算」。以108年度的國防預算而言，核賦預算是3460億元，真正通過立院、國防部今年可以花用的法定預算，是3405億元。

所以，要比較每年國防部所獲經費的高低，必須去比較法定預算。至於歷年的核賦預算數字，主要價值是比較歷任行政院長的「大方」程度。再怎麼說，絕對沒有以明年的核賦預算，去和今年的法定預算相比的道理。

拿今年核賦預算3580億來比較去年，數字就只能用3460億元的核賦預算，不能用3405億元的法定預算，因此真正的漲幅是3.47%。國防部故意用不相干的數據來類比，得出5.2%的數字，灌水了五成業績。

這讓人不禁要問國防部官員：如果您的子女用這樣方式來解數學題，還會說他（她）寫得對嗎？

當然，若說國防部是今年特別拍馬屁，也非事實。至少從馬政府以來，外界開始關注國防預算不足的問題之後，國防部每年都大搞這種「毛重比淨重」的數字魔術，來急著替府院圓謊。被剋扣還要搶著跳出來喊好棒棒，「孝心」令人嘆為觀止。

但是，以109年的數據來說，核賦預算「只」成長3.47%，雖仍遠不及對岸中共解放軍的預算成長幅度，但以目前政府財政狀況，已經算得上是「有誠意」進步，也履行了蔡總統先前宣示，國防預算每年至少成長2%的承諾。更何況美國即將宣布出售66架F-16戰機，外界估計總價達2800億元，將以特別預算編列，估計平均每年還要加計200億元以上。

換言之，蔡政府對國防確實作了相當投資，但是國防部卻以浮誇的手法，把數據膨脹到離譜的地步；而且灌水技術低劣，外人一看便知。這對於執政當局，恐怕是馬屁拍到馬腿上，反而徒增外界對軍方的不信任。