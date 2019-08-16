大批共機逼近中線？ 國防部否認

2019-08-16 10:21 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



有網媒報導宣稱，日前有大批共機逼近海峽中線。國防部上午出面否認，批評報導內容誇大。

2019台北航太展「國防館」現正展出81項自力研發軍備與關鍵技術，有網媒上午報導宣稱，兩週前，國防展裡的某些武器還差點派上用場，因為當天大批共機突然逼近海峽中線，緊急狀況恐比當年李前總統發表「兩國論」後還嚴峻。