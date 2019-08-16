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大批共機逼近中線？ 國防部否認

2019-08-16 10:21聯合報 記者洪哲政╱即時報導

有網媒報導宣稱，日前有大批共機逼近海峽中線。國防部上午出面否認，批評報導內容誇大。

2019台北航太展「國防館」現正展出81項自力研發軍備與關鍵技術，有網媒上午報導宣稱，兩週前，國防展裡的某些武器還差點派上用場，因為當天大批共機突然逼近海峽中線，緊急狀況恐比當年李前總統發表「兩國論」後還嚴峻。

但國防部否認表示，報導內容誇大且非屬事實。國防部強調，國軍對於台海周邊海、空域軍事動態，均能充分掌握，目前狀況正常，沒有異常，請國人放心。

2019台北航太展「國防館」展出81項自製軍備與現役飛彈模型。有網媒上午報導宣稱...
2019台北航太展「國防館」展出81項自製軍備與現役飛彈模型。有網媒上午報導宣稱，兩週前，國防展裡的某些武器還差點派上用場。記者洪哲政/攝影
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2019台北航太展「國防館」展出81項自製軍備，有網媒上午報導宣稱，兩週前，國防...
2019台北航太展「國防館」展出81項自製軍備，有網媒上午報導宣稱，兩週前，國防展裡的某些武器還差點派上用場。記者洪哲政/攝影
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國軍海峽中線

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