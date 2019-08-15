馮世寬明接退輔會 表態支持李文忠推動行政革新

2019-08-15 17:24 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



蔡政府邀請前國防部長馮世寬重出江湖出掌退輔會，預計明天（16）上任。馮世寬今天先到會內聽取業務報告，對於代理主委的副主委李文忠提出的17項行政改革，他表示自己上任後，將會全力支持繼續推動。

李文忠兩周前首度以代主委身分主持會務會議，要求各處及所屬機構全面檢視經管業務，今天提出十七項改革建議，交由新主委拍板定案。

17項建議分為積習改革與制度改革兩部分，在積習改革部分，各級首長、主管、轉投資事業經理人支用特支費、公關費或業務費，必須基於公（業）務需要，否則不得支用，尤其是轉投資事業經理人，如違反規定情節重大者，將檢討撤換；公務車之使用僅限於公務；不得接受部屬、廠商及利益關係人邀宴及饋贈，但公務禮儀、民俗節慶不在此限；不得接受被服務榮民眷財產及遺產，違者調職、記過以上處分或移送法辦；長官及上級機關到所屬機構督導、視察，除車輛接送外，不得在機關外迎送。

在制度改革方面，基於性別平等，人事升遷必需將合格之不同性別同仁同時提報，確保女性同仁權益。基於公平原則，對軍職轉任及高普考試晉用人員應公平考量拔擢。

在醫院人事方面，榮民醫院總院副院長以下人事，將由各榮總自行決定報會核備，如違反法令規定或有重大瑕疵，得敘明理由予以退回。各榮總應於一個月內建立專業評鑑、甄審制度，以杜絕外界關說。

為顧及勞工權益，各榮民醫院對於已到期應重新招標之勞務承攬契約，將原派駐於機關執行非醫療核心業務之派駐勞工，併計其服務年資計算特別休假日數。另就定期契約勞工，已督請各榮院，就輔導會補助計畫之進用人員，應簽訂不定期契約。

有關農場住宿、門票、餐飲及農特產品銷售之優惠，未來將區分為榮民、同仁（含退休同仁）、公務、業務推廣等項目，明確律定優惠對象、項目及折扣。另賦予場長一定權限，但不得因職務、關係，有任何特殊待遇，亦不得濫用業務推廣名義。