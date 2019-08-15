親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
國民黨整合困局
暴雨肆虐中南部
極端氣候亂農業
政治
軍事
綜合

馮世寬明接退輔會 表態支持李文忠推動行政革新

2019-08-15 17:24聯合報 記者程嘉文╱即時報導

蔡政府邀請前國防部長馮世寬重出江湖出掌退輔會，預計明天（16）上任。馮世寬今天先到會內聽取業務報告，對於代理主委的副主委李文忠提出的17項行政改革，他表示自己上任後，將會全力支持繼續推動。

李文忠兩周前首度以代主委身分主持會務會議，要求各處及所屬機構全面檢視經管業務，今天提出十七項改革建議，交由新主委拍板定案。

17項建議分為積習改革與制度改革兩部分，在積習改革部分，各級首長、主管、轉投資事業經理人支用特支費、公關費或業務費，必須基於公（業）務需要，否則不得支用，尤其是轉投資事業經理人，如違反規定情節重大者，將檢討撤換；公務車之使用僅限於公務；不得接受部屬、廠商及利益關係人邀宴及饋贈，但公務禮儀、民俗節慶不在此限；不得接受被服務榮民眷財產及遺產，違者調職、記過以上處分或移送法辦；長官及上級機關到所屬機構督導、視察，除車輛接送外，不得在機關外迎送。

在制度改革方面，基於性別平等，人事升遷必需將合格之不同性別同仁同時提報，確保女性同仁權益。基於公平原則，對軍職轉任及高普考試晉用人員應公平考量拔擢。

在醫院人事方面，榮民醫院總院副院長以下人事，將由各榮總自行決定報會核備，如違反法令規定或有重大瑕疵，得敘明理由予以退回。各榮總應於一個月內建立專業評鑑、甄審制度，以杜絕外界關說。

為顧及勞工權益，各榮民醫院對於已到期應重新招標之勞務承攬契約，將原派駐於機關執行非醫療核心業務之派駐勞工，併計其服務年資計算特別休假日數。另就定期契約勞工，已督請各榮院，就輔導會補助計畫之進用人員，應簽訂不定期契約。

有關農場住宿、門票、餐飲及農特產品銷售之優惠，未來將區分為榮民、同仁（含退休同仁）、公務、業務推廣等項目，明確律定優惠對象、項目及折扣。另賦予場長一定權限，但不得因職務、關係，有任何特殊待遇，亦不得濫用業務推廣名義。

為降低採購違失，採購人員晉任以具專業證照者優先，另為避免新手不熟稔業務、法令，採購人員任期不得低於一年，避免每年採購金額達一定金額以上機關，將建立定期輪調（辦）制度。

馮世寬。資料照，記者程嘉文／攝影
馮世寬。資料照，記者程嘉文／攝影
分享

國軍

相關新聞

109年國防預算數字公布 軍方再展「灌水」功力

2019-08-15 15:07

109年國防預算案3580億元 軍方列出優先支用順序

2019-08-15 15:08

嚴德發訪巴拉圭 與巴國總統阿布鐸對談軍事交流

2019-08-15 14:06

參觀國防工業展 蔡英文：台灣航太產業深受國際肯定

2019-08-15 14:04

韓國瑜陣營國防顧問 在軍事學界分量重

2019-08-15 13:29

【長知識】美國將售台的F-16 為何變成「駝背機」?

2019-08-15 12:35

兩岸無人機 原來同血統？但讓軍事迷愛到搏命的是這款

2019-08-15 08:00

專家：劍翔無人機對艦艇威脅有限 還需要升級動力

2019-08-14 23:47

國防部長嚴德發過境美國訪巴拉圭 完成這項任務

2019-08-14 22:57

影／二代雲豹裝甲車性能更進步 陸軍下月進行測評

2019-08-14 18:58

中科院：劍翔無人機量産104架 部署空軍防空部隊

2019-08-14 18:49

貨輪撞掉陸艦雷達被我拾獲？海巡否認

2019-08-14 17:46

我對美採購66架F-16V 新機原來長這樣

2019-08-14 17:33

幫台灣找安全領袖 AIT推印太安全事務領袖參訪計畫

2019-08-14 17:08

他珍藏「國軍軍事會議」橫批65年 今天捐給國防部

2019-08-14 15:22

2019台北航太展國防館 展出81項裝備及研發成果

2019-08-14 14:55

劍翔無人機12聯裝發射系統 網友：賽鴿車概念

2019-08-14 14:23

中科院：空軍新式高教機將命名「勇鷹」 9月出廠命名

2019-08-14 12:28

劍翔無人機神似以色列哈比 中科院：自力研發

2019-08-14 12:21

換裝大推力引擎 中科院新版騰雲無人機曝光

2019-08-14 12:01

國產攻擊無人機全系統首曝光 劍翔能跨海直搗敵陣地

2019-08-14 11:52

海軍彈群護台海 雄二、雄三精準命中

2019-08-13 20:37

影／阿帕契女飛官故事 國防部拍3D動畫短片

2019-08-13 19:47

八二三砲戰61週年 逾500名當年參戰老兵到場緬懷

2019-08-13 15:40

九三軍人節 國防部鼓勵官兵穿軍服帶家人上街消費

2019-08-13 11:25
看更多

熱門文章

國民黨高市黨部決議開除楊秋興 楊將宣布退黨

2019-08-15 15:39

4千萬政治獻金再起波 韓國瑜怒：有收就退出政壇

2019-08-15 11:14

時力內鬨演不完 黃國昌反擊黨內同志：很可笑

2019-08-15 00:58

美學者：香港局勢震驚台灣 蔡英文可能連任

2019-08-15 05:00

消息曝光今晚吳韓會取消 韓國瑜：算延期不是取消

2019-08-14 18:23

韓國瑜頻遭爆料 孫大千：羅織罪名 超越秦檜

2019-08-15 09:26

許淑華：過年親友娛樂 竟被渲染成韓國瑜說謊

2019-08-14 21:02

【即時短評】如果韓國瑜說 「0到6歲國家養 我跟了」？

2019-08-15 12:01

最新民調／柯郭王結盟蔡領先 蔡韓柯三腳督韓領先

2019-08-15 12:14

雨勢急驟河川暴漲！ 高雄那瑪夏、桃源、甲仙、茂林、六龜區停班課

2019-08-15 11:46

小綠廝殺！王浩宇爆卦：我發誓要把時代力量幹掉

2019-08-15 08:35

極端氣候大挑戰／全台半年農損破12億 農業地圖大挪移

2019-08-14 23:29

吳敦義轟主張「一中同表」黨員 洪秀柱回應了

2019-08-14 21:45

兩岸無人機 原來同血統？但讓軍事迷愛到搏命的是這款

2019-08-15 08:00

「小牛」辭北市副發言人 柯昱安：我的極限似乎到這裡

2019-08-14 17:58

因為「這個原因」 陳佩琪自爆：真恨我自己這個豬老婆

2019-08-14 20:52

若郭台銘不選就拚了？柯文哲：好吧！那就這樣吧

2019-08-14 21:56

政治獻金支出酒、面膜？ 韓陣營：實體捐贈遭故意扭曲

2019-08-14 23:06

國民黨三重找無人選立委 他點名「朱立倫、周錫瑋」

2019-08-14 19:56

整理包／如果柯文哲、郭台銘要選總統… 參選條件一次看

2019-08-15 13:15

麻將風波！黃暐瀚：毀滅韓國瑜，先從毀滅人格開始

2019-08-15 10:48

韓競選七筆支出剛好兩千萬 段宜康諷：世界第八大奇觀

2019-08-14 21:29

影／韓國瑜打麻將國家機器監視？ 蔡英文：不要牽拖卸責

2019-08-14 17:50

韓國瑜打麻將照曝光 她貼這張照酸：這才叫賭博

2019-08-15 15:44

【長知識】美國將售台的F-16 為何變成「駝背機」?

2019-08-15 12:35

年輕人有亡國感？柯文哲反諷蔡英文：寫臉書救不了國家

2019-08-14 21:04

三部曲追郭台銘 柯P的它為何是「愛的加速器」？

2019-08-15 09:00

韓國瑜政治獻金公布 黃光芹質疑有3個謎團

2019-08-14 22:42

台南永康仁德水患難治？蘇煥智：200年前古鯽魚潭

2019-08-15 10:34

王定宇批黨中央小圈圈 怒辭民進黨中常委

2019-08-15 01:20

被爆度假打麻將 韓質疑被監視

2019-08-15 01:37

郭不選，柯就拚？ 郭柯王周日同框仍有變數

2019-08-15 01:16

【重磅快評】怪醫加喬王，比不上首富與金孫的破壞力

2019-08-15 13:33

專家：劍翔無人機對艦艇威脅有限 還需要升級動力

2019-08-14 23:47

私菸只罰15萬 許毓仁：網友臉書詢問遭財政部檢舉帳號

2019-08-15 12:04

中科院：劍翔無人機量産104架 部署空軍防空部隊

2019-08-14 18:49

韓國瑜陣營國防顧問 在軍事學界分量重

2019-08-15 13:29

名嘴爆不批公文 韓國瑜怒：我每天批公文 搞不清楚狀況

2019-08-15 11:28

「以鍋煮魚」 胡幼偉：郭選只是刺激大家投韓

2019-08-14 20:13

胡幼偉：郭參選困境 反對蔡英文將證明韓都是對的

2019-08-14 21:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top