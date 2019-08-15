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國民黨高市黨部決議開除楊秋興 楊將宣布退黨

109年國防預算數字公布 軍方再展「灌水」功力

2019-08-15 15:07聯合報 記者程嘉文╱即時報導

國防部今天（15）下午宣布，109年度中央政府總預算案業經行政院院會決議通過，核賦國防部公務預算3,580億元，較108年度法定預算增加175億元，成長5.2％；另加計基金預算533億元，整體國防預算為4,113億元，占GDP比例2.26％。

這個數字的確超出蔡總統「國防預算年增2%」的承諾，此外還需加計要以特別預算編列的F-16預算（估計總數2800億元左右，計畫期間平均每年超過200億元）。不過國防部再度展現，用不同的數字來晉行錯誤比較，藉以美化數據的「功力」。

行政院撥給國防部的預算，叫作「核賦預算」，送到立院審完之後，才叫「法定預算」。108年度的核賦預算是3460億元，真正經立院審查通過、國防部可花用的法定預算，是3405億元。

所以要拿今年核賦預算3580億來比較去年，數字就只能用3460億元的核賦預算，絕對不能用3405億元的法定預算。真正的漲幅是3.47%，國防部故意用錯誤數據，灌水了五成業績。

另外，國防部所屬的基金預算能否算入國防開銷，外界向來有爭議，甚至有時會有重複計算問題。如果不計入基金，則占GDP比例是1.97％。

蔡總統任內國防預算確有相當增長，但國防部故意用不同的數字比較，得出灌水的漲幅。圖...
蔡總統任內國防預算確有相當增長，但國防部故意用不同的數字比較，得出灌水的漲幅。圖／國防部提供
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