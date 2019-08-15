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韓國瑜陣營國防顧問 在軍事學界分量重

2019-08-15 13:29聯合報 記者程嘉文╱即時報導

蔡英文總統上任以來，一再強調自己重視國防，今天上午並出席「台北國際航太暨國防工業展」開幕。不過國民黨的韓國瑜隨即還以顏色，將由國政顧問團召集人、前行政院長張善政，於明天前往會場參觀，並且邀請國防部前副部長陳永康、台翔航太前董事長田在勱、淡江大學國際事務與戰略研究所教授黃介正等三位顧問一起出席。雖然韓國瑜本人因為「公務繁忙」無暇前往，但此動作也等於展現出，藍營在這次大選中的國防政策團隊。

張善政辦公室中午宣布：「台北國際航太暨國防工業展是兩年一度的國防及產業重要展覽，由外貿協會主辦、經濟部、國防部及相關產業協辦。今年共有國內外159個公民營單位及廠商參展。」

「國民黨參選人韓國瑜極為重視我國國防建軍及相關產業發展，非常盼望前往參訪。此外，有高比例的國內廠商在南部高屏地區，韓國瑜身為高雄市長，理當前往表達關心與支持。」

「但因展覽期間，韓市長處理市政，無暇北上；特地委請「國政顧問團總召」張善政，在國防小組顧問陳永康上將、田在勱中將以及黃介正教授陪同下，前往參訪。」

張善政一行將於明天（16）下午前往展場，先參觀國防部與中科院的國防館，隨即拜會生產F-16戰機的洛克希德馬丁公司，再拜會台灣國防產業協會、台灣航太公會區（航太產業館），最後接受媒體聯訪。

至於三位陪同張善政出席的顧問，在國內軍事學界都有相當分量，而且都有與美國相關背景：陳永康是海軍上將退伍，畢業於美國海軍戰爭學院，曾任海軍司令、副參謀總長執行官、駐美軍協（武官）組長，現任國防安全研究院戰略諮詢委員、中科院董事，至今仍常應邀出席國外智庫會議。田在勱是空軍中將退伍，曾任駐美武官、國安局駐美特派，也是廿年前空軍接收F-16戰機「鳳凰計畫」主持人，退伍後接任台翔航太董事長。黃介正曾任職駐美代表處諮議、淡江大學美研所長，在扁政府時代曾任陸委會副主委，當時的主委就是蔡英文總統。

陳永康。記者程嘉文／攝影
陳永康。記者程嘉文／攝影
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1997年4月，首批F-16戰鬥機飛回台灣加入空軍服役，照片最左方是時任空總武獲...
1997年4月，首批F-16戰鬥機飛回台灣加入空軍服役，照片最左方是時任空總武獲室測評組組長、鳳凰計畫主持人的田在勱。記者程嘉文／攝影
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沱江級飛彈巡邏艦是陳永康在海軍時力推，2014年他主持原型艦下水典禮。記者程嘉文...
沱江級飛彈巡邏艦是陳永康在海軍時力推，2014年他主持原型艦下水典禮。記者程嘉文／攝影
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2017年12月，國防部發部國防報告書，身為諮詢委員之一的黃介正解釋內容。記者程...
2017年12月，國防部發部國防報告書，身為諮詢委員之一的黃介正解釋內容。記者程嘉文／攝影
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