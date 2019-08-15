韓國瑜陣營國防顧問 在軍事學界分量重

2019-08-15 13:29 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



蔡英文總統上任以來，一再強調自己重視國防，今天上午並出席「台北國際航太暨國防工業展」開幕。不過國民黨的韓國瑜隨即還以顏色，將由國政顧問團召集人、前行政院長張善政，於明天前往會場參觀，並且邀請國防部前副部長陳永康、台翔航太前董事長田在勱、淡江大學國際事務與戰略研究所教授黃介正等三位顧問一起出席。雖然韓國瑜本人因為「公務繁忙」無暇前往，但此動作也等於展現出，藍營在這次大選中的國防政策團隊。

張善政辦公室中午宣布：「台北國際航太暨國防工業展是兩年一度的國防及產業重要展覽，由外貿協會主辦、經濟部、國防部及相關產業協辦。今年共有國內外159個公民營單位及廠商參展。」

「國民黨參選人韓國瑜極為重視我國國防建軍及相關產業發展，非常盼望前往參訪。此外，有高比例的國內廠商在南部高屏地區，韓國瑜身為高雄市長，理當前往表達關心與支持。」

「但因展覽期間，韓市長處理市政，無暇北上；特地委請「國政顧問團總召」張善政，在國防小組顧問陳永康上將、田在勱中將以及黃介正教授陪同下，前往參訪。」

張善政一行將於明天（16）下午前往展場，先參觀國防部與中科院的國防館，隨即拜會生產F-16戰機的洛克希德馬丁公司，再拜會台灣國防產業協會、台灣航太公會區（航太產業館），最後接受媒體聯訪。