【長知識】美國將售台的F-16 為何變成「駝背機」?

2019-08-15 12:35 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



2019台北航太濟國防工業展，今天起在台北世貿中心展覽館展出三天。在參展的外商當中，F-16戰鬥機的生產者洛克希德馬丁公司，自然最受矚目。這次洛馬在攤位上還展出一架F-16V（正式名稱為F-16 Block70/72）的模型，並且漆上青天白日國徽、以及空軍第五聯隊（花蓮基地）的「馬拉道」塗裝，自然更成為媒體大作文章的焦點。

對此，旅美「台海安全研析中心」主任梅復興在臉書表示，「看模型別亢奮錯了重點」，因為模型上有國徽並不就表示已經買到。真正值得注意的是這架雙座F-16機背上的航電艙，可以容納體積30立方英尺的航電裝備，包括這次美方建議提供的內建式電戰系統。

梅復興先前就曾指出，依據美方消息，這次美方打算出售的F-16，比起國軍現役進行性能升級的F-16，差別之一就是將電戰系統，從原先在機翼下外掛莢艙，改為內建在機身內部。如此一來，一方面減少空氣阻力，就不必犧牲翼下的掛載點，可以用來掛載各式彈藥。

在這次F-16模型也可看到，機背上「貼」著兩具適型油箱。適型油箱因為盡量在外型設計上流線化，可在儘量不增加阻力前提下增加攜油量，對飛行性能的影響，低於機翼下外掛的副油箱。不過翼下副油箱必要時可以拋棄，機背的適型油箱則不行。

至於在雙座F-16機身背部加裝俗稱「獨木舟」的電子艙，其實並非F-16V改良計畫才出現。包括美軍自用的F-16D Block50/52+，以及阿拉伯聯合大公國的F-16F（Block60）都可以看到。戰鬥機為追求低阻力，機身內部空間極其狹窄，為了加裝電子儀器，就只好在機身外「加蓋」。單座F-16加裝的電子艙，是在垂直尾翼的根部向前延伸；雙座F-16多了一個座艙，本來內部空間就更擁擠，因此必須把整個機背都改成突起的「獨木舟」電子艙。原以平滑著稱的F-16機身曲線，也因此變得十分突兀：當然為了提升戰力，美觀並不是重要的考量。