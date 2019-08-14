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專家：劍翔無人機對艦艇威脅有限 還需要升級動力

2019-08-14 23:47聯合報 記者洪哲政╱即時報導

中科院表示，「劍翔」反輻射無人機今年起已進入量產階段，有專家提醒，劍翔外型與動力構型基本上都與以色列Harpy無人機一模一樣，飛行性能應該也不可能差太多，對具備中、近、近迫等多層防禦火力保護的主戰艦艇，恐未見威脅能力。

台北國際航太暨國防工業展將在明日登場，「國防館」展出「劍翔」反輻射無人機全系統，12聯裝的機動發射系統相當吸睛，而載具本身形似以色列「HARPY」無人機，也引起討論。中科院表示，劍翔無人機將分6年生產104架，部署在空軍防空部隊服役，能對敵陣地或船艦執行單擊或群攻任務。

台海安全研究中心主任梅復興今透過臉書貼文表示，劍翔無人機未來六年計劃量產104架，是足令人振奮的消息！

但他指出，假設一輛發射車算一套好了，既然每輛車有12連裝發射箱，104架就是8套，每套一個基數(12架)，額外再各配一架供演習試射等用。六年才做8套，數量不能算多，速度也不算特別快。

他認為，主要理由大概一來是完整產能尚待建立，並配合預算排序；二來使用單位也需組建訓練，況且這基本上還算是前所未有的種能，無論人力物力準則，一切都得從頭籌建；三來則也可能不無軍種對中科院的技術仍持有靜觀其效的保留態度，因此先來個最低消費，建立起個應急作戰能力用看看如何，再決定後續的購建需求。且屆時精進型應該也已成熟，可再賡續添購。

梅復興說，劍翔的外型與動力構型基本上都與Harpy一模一樣，飛行性能應該也不可能差太多。但原始Harpy的最高時速還不到200公里，固然有利於長時間滯空在戰場上盤旋找尋目標，也對一般普遍較缺乏防空火力掩護的地面/野戰電磁波發射源如機動雷達車等，足以構成相當威脅，但對於 往往具中、近、近迫等多層防禦火力保護的主戰艦艇，恐未見得同樣有效。

他表示，即便是新一代極速可達225節/每小時416公里的Harpy NG，也還不到次音速反艦飛彈 如魚叉、雄二等的一半速度。也就是說，劍翔接戰敵方水面艦所需的時間會比雄二或魚叉要高出一倍以上，且應該還不能超低空掠海突防，致使敵方反應時間更充裕，防禦攔截機會更多。即便採用蜂群戰法，在攻擊真正高價值水面目標時，突防效果還是會較差。

梅復興認為，研發籌建反輻射無人機/飛彈雖然是絕對正確的做法，他高度肯定國軍終於走出了這關鍵的一步，但未來顯然仍需朝更高包含動力在內性能的構型發展。至於那會是什麼樣的概念，其實做Harpy的師父早就已經搞出來了，國軍/中科院自行參考即可。

中科院表示，「劍翔」反輻射無人機今年起已進入量產階段。記者洪哲政/攝影
中科院表示，「劍翔」反輻射無人機今年起已進入量產階段。記者洪哲政/攝影
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