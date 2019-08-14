我對美採購66架F-16V 新機原來長這樣

2019-08-14 17:33 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



我國計劃對美採購66架F-16V Block 70戰機，2019台北航太展上，有廠商展出專屬我空軍的太陽神「馬拉道」低視度塗裝、配備適型油箱的F-16V模型機，引起注意。

空軍以強化花東防務為由，計劃對美採購66架F-16V Block 70戰機，已循正式管道向美方提出新式戰機採購需求的「發價書」，但尚未獲得美方正式回覆供售項目。

但台海安全研究中心主任梅復興曾披露，美方此次擬薦售予台灣的戰機，將以F-16 Block 70的先進構型為基礎，美方已批准對台提供可安裝在機背上的適型油箱（CFT/conformal fuel tanks），可延展戰機作戰半徑；另將首度裝配可偵測並追蹤空中與地面／水面的各種目標紅外線搜索追踪系統(IRST)。而這項購案每架F-16V單價約在7千萬到9千萬美金，並包含新F-16V機隊人員訓練、2年整體後勤與相關新型空對空、空對地彈藥等。