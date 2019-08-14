幫台灣找安全領袖 AIT推印太安全事務領袖參訪計畫

2019-08-14 17:08 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



美國在台協會（AIT）處長酈英傑今正式宣布推出「印太安全事務領袖參訪計畫」(Indo-Pacific Security Fellows Program)，針對數名未來有潛力成為美台安全關係的領袖人物，提供相關課程及出國參訪機會。據了解，計畫為期一年，創始班有11人，包含軍職人員與一般平民，人選由AIT與台灣各機構、部會討論後遴選而出，將協助他們提升在區域安全議題上的領導力與專才。

酈英傑今出席「立穩根基，共創未來：AIT@40—1979年後美台關係展」桃園場展覽歡迎茶會，於致詞時指出，台灣除了面臨傳統的軍事威脅之外，也正面臨各種新興威脅。過去幾年，AIT見到了嚴厲措辭、軍事越界及軍機繞台持續增加，以及攻擊性不實訊息及網路攻擊的興起—這一切的目的都在瓦解台灣的民主。

酈英傑表示，台灣是美國政府自由且開放的印太願景中的一環，並指出，美國的印太願景有三大環環相扣的支柱：安全、良治及經濟繁榮。

他指出，在安全方面，國務院已清楚表明「美國正在深化全印太區域的合作，以對抗共同威脅，保護共享資源，並捍衛主權」，而國防部的「印太戰略報告」中，則是明確指出台灣是「美國可靠、有能力及天生的夥伴」，也明確呼籲美國與台灣「強化夥伴關係」。

酈英傑並指出，美台安全關係不只有軍售，除了美國的陸海空軍及海軍陸戰隊皆與台灣的對口單位有頻繁互動，自美國各家軍事參謀學院及訓練計畫畢業的台灣校友，數量已達百人之多，而這些出色的校友中不乏多位前任國防部長、參謀總長、前線單位指揮官以及資深參謀。

他表示，台灣有不少陸海空軍校生前往美國的西點軍校（West Point）、美國海軍學院（Annapolis）及美國空軍學院（Colorado Springs）等重要的軍事學院就讀。他說，美國歡迎台灣朋友前往這些美國軍事教育體系中最頂尖的機構就讀，也證明了美台之間的緊密關係。