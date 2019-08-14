親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
暴雨肆虐中南部
國民黨整合困局
總統大選觀測站
政治
軍事
綜合

基本工資審議 勞方盼漲8%、資方喊調1.29%

打麻將風波 李佳芬：需要讓我們家連日子都過不下去？

他珍藏「國軍軍事會議」橫批65年 今天捐給國防部

2019-08-14 15:22聯合報 記者洪哲政╱即時報導

何立民（左2)今天在新北市榮服處副處長游文勇副（右1)及友人章鴻茂（右2)陪同下...
何立民（左2)今天在新北市榮服處副處長游文勇副（右1)及友人章鴻茂（右2)陪同下，出席捐贈儀式，由軍史館館長林倩如上校(左1)代表受贈。新北市榮服處提供
分享
新北市96歲榮民何立民今天透過新北市榮服處，捐贈一幅監察院前院長于右任於民國43年間親書的「國軍軍事會議」橫批，提供國軍歷史文物館收藏。

新北市榮服處表示，何立民今(14)日在家人及新北市榮民服務處游文勇副處長、軍中同袍章鴻茂爺爺陪同下，出席軍史館舉辦的捐贈儀式，由館長林倩如上校代表受贈。

新北市榮服處表示，何立民為陸軍上校退役，曾服務於國防部總務局，承辦、策劃建立國防部三軍樂儀隊，樹立國軍雄壯威武形象，曾獲頒忠勤等勛獎章。

何立民表示，「民國43年於國防部任職時，負責辦理擴大軍事會議，當時恭請時任監察院院長于右任撰寫「國軍軍事會議」橫批，掛置在會場」。這幅橫批因緣際會留於他身邊65年，至今保存完善，他反覆思索，決定不能做為個人收藏，應將此具有歷史意義的文物，交由最適合的單位收藏及保存。

新北市榮服處披露，軍中同袍章鴻茂爺爺雖高齡92歲，但行動敏捷、面色紅潤，深知老朋友的心願，主動協助聯繫新北市榮民服務處，透過榮服處協助居間聯繫軍史館，軍史館表示非常樂意且榮幸能收藏于右任先生的墨寶，以供民眾鑑賞，也希望圓滿何爺爺無私的心願。

林倩如表示：「這幅「國軍軍事會議」墨寶，見證了當時國家歷經軍事重整的艱辛過程，相當具有歷史意義；何爺爺細心保留至今，更願意將此捐贈給國家珍藏，這份無私奉獻、愛國的心，令人感佩」。

新北市榮服處說，何立民民國64年退休後在住家經營雜貨商店，仍不忘服務公益，曾任前中和市外南里鄰長20餘年，熱心為鄰里服務，民國78年當選中和市績優鄰長。雜貨店結束後，更將原有房舍改建為「湘益圖書室」，陳列各類圖書千餘冊，並自購血壓機及報紙，免費提供鄉親閱讀、使用，對提高鄰里讀書風氣，共獻良多，民國97年榮獲榮民楷模及當選台北縣模範父親，深獲鄰里好評。

國軍榮民

相關新聞

2019台北航太展國防館 展出81項裝備及研發成果

2019-08-14 14:55

劍翔無人機12聯裝發射系統 網友：賽鴿車概念

2019-08-14 14:23

中科院：空軍新式高教機將命名「勇鷹」 9月出廠命名

2019-08-14 12:28

劍翔無人機神似以色列哈比 中科院：自力研發

2019-08-14 12:21

換裝大推力引擎 中科院新版騰雲無人機曝光

2019-08-14 12:01

國產攻擊無人機全系統首曝光 劍翔能跨海直搗敵陣地

2019-08-14 11:52

海軍彈群護台海 雄二、雄三精準命中

2019-08-13 20:37

影／阿帕契女飛官故事 國防部拍3D動畫短片

2019-08-13 19:47

八二三砲戰61週年 逾500名當年參戰老兵到場緬懷

2019-08-13 15:40

九三軍人節 國防部鼓勵官兵穿軍服帶家人上街消費

2019-08-13 11:25

獲頒榮譽縣民 國防部軍事發言人史順文成為「金門人」

2019-08-12 14:42

雲豹甲車M2樣車15日亮相 清晨進駐台北世貿展場

2019-08-12 12:50

海峽中線諜對諜…軍巡弋模式改變 國軍巡航艦雷達怎解？

2019-08-12 08:00

中共軍艦大躍進 我國艦國造能抗衡？

2019-08-12 00:37

我艦與共軍2對2 海峽中線打對台

2019-08-12 00:32

【即時短評】面對兩岸局勢 最不需要就是「軍盲專家」

2019-08-11 23:47

中共戰艦品質數量與官兵訓練均進步 成我方隱憂

2019-08-11 23:30

獨╱共軍在台海中線加碼 維持兩艘巡防艦巡弋

2019-08-11 23:03
看更多

熱門文章

館長臉書宣布參選2020總統 拋出唯一政見震撼網友

2019-08-14 00:15

拱郭！柯文哲4大理由不選總統 拋聯合內閣過半聯盟

2019-08-14 08:07

擔任市長沒打過麻將？林智鴻PO照：韓是記錯還是說謊？

2019-08-14 11:11

直播／才剛慰留邱顯智 洪慈庸傳將開記者會宣布退出時代力量

2019-08-13 16:21

恐怖暴雨原因曝光 氣象局示警清晨中南部恐還有一波

2019-08-13 21:02

韓國瑜被爆打麻將 王淺秋：只是過年與家人親友同樂

2019-08-14 11:16

時代力量裂解危機？黃國昌傳不選汐止立委 服務處主任代出征

2019-08-13 22:43

韓國瑜競選總部 公布新一波人事

2019-08-13 21:00

重話批韓國瑜將被開除黨籍 陳宏昌沈寂1天傳訊反嗆

2019-08-13 19:07

是否跟柯文哲合作 郭台銘跳針答：以柯說的為準

2019-08-14 00:49

海軍彈群護台海 雄二、雄三精準命中

2019-08-13 20:37

黃國昌逼走洪慈庸、林昶佐？王浩宇：因為他狂打民進黨

2019-08-13 17:59

【重磅快評】洪慈庸拔塞子 柯文哲和民進黨聯手滅時力　

2019-08-13 17:47

郭台銘返台後首次公開露面 重提0到6歲國家養

2019-08-14 09:48

被爆度假打麻將 韓國瑜：國家機器在監視我？

2019-08-14 13:53

黑韓通敵殺無赦！國民黨當年鍘這大咖 總統大選贏了嗎？

2019-08-14 08:00

柯郭會在即 孫大千：柯文哲還記得投身政治的初衷嗎？

2019-08-14 09:03

「關鍵是我們吃得起」 涪陵榨菜寄給黃世聰一箱吃個夠

2019-08-13 21:38

洪慈庸退黨、黃國昌不選汐止立委 時力瀕崩解

2019-08-14 00:08

時力退黨潮！游淑慧：切割揭露私菸案的凶手

2019-08-14 07:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top