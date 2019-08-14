他珍藏「國軍軍事會議」橫批65年 今天捐給國防部

2019-08-14 15:22 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



何立民（左2)今天在新北市榮服處副處長游文勇副（右1)及友人章鴻茂（右2)陪同下，出席捐贈儀式，由軍史館館長林倩如上校(左1)代表受贈。新北市榮服處提供 分享 facebook 新北市96歲榮民何立民今天透過新北市榮服處，捐贈一幅監察院前院長于右任於民國43年間親書的「國軍軍事會議」橫批，提供國軍歷史文物館收藏。

新北市榮服處表示，何立民今(14)日在家人及新北市榮民服務處游文勇副處長、軍中同袍章鴻茂爺爺陪同下，出席軍史館舉辦的捐贈儀式，由館長林倩如上校代表受贈。

新北市榮服處表示，何立民為陸軍上校退役，曾服務於國防部總務局，承辦、策劃建立國防部三軍樂儀隊，樹立國軍雄壯威武形象，曾獲頒忠勤等勛獎章。

何立民表示，「民國43年於國防部任職時，負責辦理擴大軍事會議，當時恭請時任監察院院長于右任撰寫「國軍軍事會議」橫批，掛置在會場」。這幅橫批因緣際會留於他身邊65年，至今保存完善，他反覆思索，決定不能做為個人收藏，應將此具有歷史意義的文物，交由最適合的單位收藏及保存。

新北市榮服處披露，軍中同袍章鴻茂爺爺雖高齡92歲，但行動敏捷、面色紅潤，深知老朋友的心願，主動協助聯繫新北市榮民服務處，透過榮服處協助居間聯繫軍史館，軍史館表示非常樂意且榮幸能收藏于右任先生的墨寶，以供民眾鑑賞，也希望圓滿何爺爺無私的心願。

林倩如表示：「這幅「國軍軍事會議」墨寶，見證了當時國家歷經軍事重整的艱辛過程，相當具有歷史意義；何爺爺細心保留至今，更願意將此捐贈給國家珍藏，這份無私奉獻、愛國的心，令人感佩」。

新北市榮服處說，何立民民國64年退休後在住家經營雜貨商店，仍不忘服務公益，曾任前中和市外南里鄰長20餘年，熱心為鄰里服務，民國78年當選中和市績優鄰長。雜貨店結束後，更將原有房舍改建為「湘益圖書室」，陳列各類圖書千餘冊，並自購血壓機及報紙，免費提供鄉親閱讀、使用，對提高鄰里讀書風氣，共獻良多，民國97年榮獲榮民楷模及當選台北縣模範父親，深獲鄰里好評。