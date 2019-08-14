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2019台北航太展國防館 展出81項裝備及研發成果

2019-08-14 14:55聯合報 記者洪哲政╱即時報導

「2019年台北國際航太暨國防工業展」將於108年8月15至17日於臺北世貿一館舉行，「國防館」規劃五大展區，展出包括雲豹30鏈砲甲車等81項武器裝備及研發成果。

國防部指出，為落實政府「5+2產業創新」政策，彰顯國防自主推動成效，國防部今年以「國防自主、產業升級」為參展主軸，整合陸、海、空軍司令部、國防大學、軍備局生產製造中心、國家中山科學研究院及北部地區人才招募中心等7個單位，以國防專館參加展出。

國防部表示，國防館規劃「國機國造時光隧道、聯合作戰裝備、軍民通用科技、模擬互動體驗及國防菁英招募」等五大展區，共計展出81項武器裝備及研發成果，以實體、模型、圖表及多媒體播放等方式，增進參觀民眾對國防科技研發成果的瞭解，同時希藉此機會具體呈現國軍建軍備戰執行成效，強化國人全民國防觀念及國防自主信心，相關內容簡要介紹如下：

一、國機國造時光隧道：展區以情境模式結合觸控互動及多媒體科技，呈現介壽號教練機、中興號教練機、中型運輸機、AT-3型教練機、F-5型戰鬥機、IDF型戰機及新式高教機等軍機模型與歷史系列影像，介紹我國航空科技從「螺槳推進階段」到「噴射推進階段」發展之艱辛歷程，使國人支持國機國造，達成國防自主、產業升級的目標，其中「新式高教機介紹」為這項展區最大亮點。

二、聯合作戰裝備展區：展區以「防衛固守、重層嚇阻」戰略構想，展出制空、制海、地面裝備及飛彈系統等42項武器裝備，其中亮點展品有「大型無人機」、「30公厘機砲戰鬥車」、「萬劍飛彈」、「天弓三型飛彈及發射架」及「雄三超音速反艦飛彈」等15項自主研發成果，充分展現國防科技研發與堅實國防自主的能力。

三、軍民通用科技展區：軍民通用科技主要以國防科技研發能量為基礎，結合產業需求導向，發展軍民通用科技，創造國防科技產業化效益。展區展出「太空級光纖陀螺儀」等24項展品，其中亮點展品有「無人機防禦系統」、「金屬積層製造技術」、「手持式通信機」及「高頻軟體無線電通信機」等9項研發成果，充分展現國防科技轉化為民生運用具體成果。

四、模擬互動體驗區：此區共計展出360度虛擬實像投影、可攜式輕兵器訓練模擬器、旋轉槍塔模擬系統、E-MISSILE互動平台、輕兵器射擊訓練模擬器及模擬飛行軟體等6項訓練模擬系統，首次展出計「360度虛擬實像投影」等4項，以展現國軍數位化模擬訓練成果，重點展品介紹如下：

（一）360度虛擬實像投影：搭配數位多媒體進行互動展示，四面皆可供民眾透過非接觸式隔空的手勢動作，選擇瀏覽飛彈3D動畫模型彈體及其分段模組之介紹，過程中民眾可自由選擇接戰對象/發射載具，完成接戰任務。

（二）可攜式輕兵器訓練模擬器：本展品特色為易攜帶且空間需求小，系統提供與真實槍枝相同之機械歸零瞄準及校正方式，具備風、雨、能見度等環境效果模擬，可客製化系統需求。

（三）旋轉槍塔模擬系統：具有三軸各360°之旋轉自由度，結合射擊、VR至球型旋轉槍塔的概念，以二次世界大戰之空戰故事情節，讓體驗者操控機槍射擊目標物。

（四）E-MISSILE互動平台：以大型多媒體呈現中科院最新研製的天弓三型防空飛彈、雄風三型超音速反艦飛彈及天劍二型空射飛彈等武器系統的分解結構，達到國防教育效果。

五、國防菁英招募區： 為保持國軍高素質人力優勢，爭取優質青年為國所用，展區設置國防菁英及國防科技人才招募中心，透過活潑、互動的活動，使國人瞭解陸、海、空軍、後備與憲兵各單位任務概況及國家中山科學研究院國防科技人力需求，邀請優秀人才共同加入軍旅或國防科技發展行列。

國防部表示，「2019年台北國際航太暨國防工業展」將於108年8月15至17日於...
國防部表示，「2019年台北國際航太暨國防工業展」將於108年8月15至17日於臺北世貿一館舉行，「國防館」規劃五大展區，展出包括雲豹30鏈砲甲車等81項武器裝備及研發成果。記者洪哲政/攝影
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國防部表示，「2019年台北國際航太暨國防工業展」將於108年8月15至17日於...
國防部表示，「2019年台北國際航太暨國防工業展」將於108年8月15至17日於臺北世貿一館舉行，「國防館」規劃五大展區，展出包括雲豹30鏈砲甲車等81項武器裝備及研發成果。記者洪哲政/攝影
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