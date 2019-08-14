中科院：空軍新式高教機將命名「勇鷹」 9月出廠命名

2019-08-14 12:28 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



中科院表示，新式高教機新塗裝及命名，將於9月出廠儀式公布。據了解空軍將以網路票選最高的「勇鷹」命名。

2019年「台北航太暨國防工業展」及「台灣國際無人飛行載具展」將於8月15日至17日在台北世貿一館展出。展館一角也展出「國機國造」AJT新式高教機模型。