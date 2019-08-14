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中科院：空軍新式高教機將命名「勇鷹」 9月出廠命名

2019-08-14 12:28聯合報 記者洪哲政╱即時報導

中科院表示，新式高教機新塗裝及命名，將於9月出廠儀式公布。據了解空軍將以網路票選最高的「勇鷹」命名。

2019年「台北航太暨國防工業展」及「台灣國際無人飛行載具展」將於8月15日至17日在台北世貿一館展出。展館一角也展出「國機國造」AJT新式高教機模型。

現場特別註明：新式高教機新塗裝及命名，即將於9月出廠儀式公布。

中科院表示，新式高教機新塗裝及命名，將於9月出廠儀式公布。據了解空軍將以網路票選...
中科院表示，新式高教機新塗裝及命名，將於9月出廠儀式公布。據了解空軍將以網路票選最高的「勇鷹」命名。記者洪哲政/攝影
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