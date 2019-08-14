國產攻擊無人機全系統首曝光 劍翔能跨海直搗敵陣地

2019-08-14 11:52 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



中科院自力研發的「劍翔」反輻射無人機全系統首度亮相，這型神似以色列「哈比」無人機的自殺攻擊機，搭配機動發射系統，擁有跨越海峽攻擊敵方雷達陣地的性能，傳系統已通過初期作戰測評（IOC）。

2019年「台北航太暨國防工業展」及「台灣國際無人飛行載具展」將於8月15日至17日在台北世貿一館展出。展示國軍自力研發裝備的「國防館」上午正趕工裝潢，但已可見展出規模，場館以「大型無人機」、「劍翔反幅射無人攻擊機全系統」、「天弓三型防空飛彈」、「雲豹甲車M2樣車、30鏈砲型甲車」為主軸。

此外，展館一角也展出「國機國造」AJT新式高教機模型。模型封膜今天上午尚未拆除，現場特別註明：新式高教機新塗裝及命名，即將於9月出廠儀式公布。目前了解空軍將以網路票選最高的「勇鷹」命名。

中科院因應空軍需求，重新設計具有武器掛載點的大型無人飛行載具，被稱為新版騰雲機，計劃今年10月完成新機體，展開測評。軍備局委中科院製造新騰雲機，2018年到2021年四年期計畫，總經費34.5億元，2019年編列9.7億元。

但「國防館」將展出的大型無人機，目視並未有武器掛載點，現場説明強調機體屬「中高度、長滯空、多酬載之大型全複材無人機系統」、「具備自主起降、多機操控、聯網導控與即時影像傳輸功能」，「可日、夜間執行情蒐、監視、偵察、環境研究、海岸巡防等軍民任務。而可確定的是，無人機換裝推力更大的TPE331型渦槳發動機引擎。

此外，中科院也首度展示「劍翔」反輻射無人機全系統，包括發射車與旋翼型無人機體。這型無人機被設計用來攻擊敵方地面、海基雷達的反輻射無人機，具備雷達電子參數分析和自動歸向能力，能在偵獲敵方雷達訊號後進行高速自殺式攻擊，傳系統已通過初期作戰測評（IOC），有能力從地面發射進行遠距反輻射攻擊，亦即已具備飛越台海，並攻擊對岸沿海陸基防空雷達的初始作戰能力。