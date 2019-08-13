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海軍彈群護台海 雄二、雄三精準命中

2019-08-13 20:37聯合報 記者洪哲政╱即時報導

海軍司令部今天透過官方臉書粉絲專頁，披露108年「海、空軍飛彈射擊訓練」中，海基雄二、雄三反艦飛彈與標準一型防空飛彈實彈操演畫面。貼文的主題標籤秀出：精準命中、戰力十足、台海屏障。

海軍貼文表示，海軍成功級子儀軍艦等單位日前於東部海域執行年度例行操演，射擊標準一型等各類型飛彈，驗證平日訓練成果，參演官兵均全神貫注，互助合作，士氣高昂，精準命中目標，順利達成任務。

貼文除披露標準一型防空飛彈發射畫面外，也呈現錦江級艦、光六飛彈快艇射擊雄三、雄二反艦飛彈畫面，彈體隨雄偉噴焰火光升空。海軍特別公布雄三發射前檢查系統的情況。

海軍貼文表示，海軍成功級子儀軍艦等單位日前於東部海域執行年度例行操演，射擊標準一...
海軍貼文表示，海軍成功級子儀軍艦等單位日前於東部海域執行年度例行操演，射擊標準一型等各類型飛彈。圖／中華民國海軍官方臉書粉絲專頁
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海軍特別公布雄三發射前檢查系統的情況。圖／中華民國海軍臉書粉絲專頁
海軍特別公布雄三發射前檢查系統的情況。圖／中華民國海軍臉書粉絲專頁
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海軍司令部今天透過官方臉書粉絲專頁，披露108年「海、空軍飛彈射擊訓練」中，海基...
海軍司令部今天透過官方臉書粉絲專頁，披露108年「海、空軍飛彈射擊訓練」中，海基雄二、雄三反艦飛彈與標準一型防空飛彈實彈操演畫面。圖為雄二。圖／中華民國海軍臉書粉絲專頁
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海軍司令部今天透過官方臉書粉絲專頁，披露108年「海、空軍飛彈射擊訓練」中，海基...
海軍司令部今天透過官方臉書粉絲專頁，披露108年「海、空軍飛彈射擊訓練」中，海基雄二、雄三反艦飛彈與標準一型防空飛彈實彈操演畫面。圖為雄三。圖／中華民國海軍臉書粉絲專頁
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海軍司令部今天透過官方臉書粉絲專頁，披露108年「海、空軍飛彈射擊訓練」中，海基...
海軍司令部今天透過官方臉書粉絲專頁，披露108年「海、空軍飛彈射擊訓練」中，海基雄二、雄三反艦飛彈與標準一型防空飛彈實彈操演畫面。圖為標一。圖／中華民國海軍臉書粉絲專頁
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海軍司令部今天透過官方臉書粉絲專頁，披露108年「海、空軍飛彈射擊訓練」中，海基...
海軍司令部今天透過官方臉書粉絲專頁，披露108年「海、空軍飛彈射擊訓練」中，海基雄二、雄三反艦飛彈與標準一型防空飛彈實彈操演畫面。圖為雄三。圖／中華民國海軍臉書粉絲專頁
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海軍特別公布雄三發射前檢查系統的情況。圖／中華民國海軍臉書粉絲專頁
海軍特別公布雄三發射前檢查系統的情況。圖／中華民國海軍臉書粉絲專頁
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