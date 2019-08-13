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九三軍人節 國防部鼓勵官兵穿軍服帶家人上街消費

2019-08-13 11:25聯合報 記者洪哲政╱即時報導

九三軍人節將至，國防部今天表示，8月20日至9月10日期間的周末或假期，將鼓勵各部隊主官率領官兵穿著軍服，前往弱勢及公益團體表達關懷；9月3日軍人節當天，國防部也鼓勵各部隊幹部邀請官兵穿著軍服、攜帶眷屬，從事休閒娛樂、用餐等活動，希望讓軍服成為象徵榮耀的服裝。

國防部同時表示，中華民國軍人之友社及國防部福利事業管理處，已與國內知名廠商異業結盟，將自8月1日起陸續推出「企業敬軍優惠專案」，有1萬餘商家響應；國防部今年特別設計、製作「敬軍標章」提供廠商運用，展現社會對軍人的支持和認同。

國防部上午舉行記者會，由政戰局局長黃開森、文宣心戰處處長樓偉傑說明國防部8月起開辦的軍人節系列活動。

樓偉傑表示，今年軍人節活動以「從軍報國從不過時，軍人承諾永不變質」為主軸，舉辦「表揚大會」、「職棒開球」、「國軍有愛」、「穿軍服，我驕傲」、「勇敢同行藝起SHOW」、「敬軍電影特映會」及「企業敬軍」等多場次各類型活動，並增加「形象影片」、「榮耀軍旅報導」及「禮讚國軍宣傳」等文宣規劃。

樓偉傑表示，國防部將於8月30日上午10時舉行「軍人節暨全民國防教育日表揚大會」，頒發國軍楷模、模範團體主官、敬軍模範、全民國防傑出貢獻獎代表等147個獎項，接受三軍統帥蔡英文總統表揚。大會前一晚，靖天集團為感謝國軍官兵對守護家園奉獻，將在國防部中正堂辦理院線片「全面攻佔3」特映會。

他說，今年最特別的是「國軍有愛」及「穿軍服，我驕傲」這兩項活動，8月20日至9月10日期間的周末或假期，國防部鼓勵各部隊主官率領官兵著軍服前往弱勢及公益團體表達關懷，將「愛民」行動與「愛國」精神相接合。而在9月3日軍人節當天，國防部也鼓勵各部隊幹部邀請官兵穿著軍服、攜帶眷屬，從事休閒娛樂、用餐等活動，讓軍服成為象徵榮耀的服裝。

樓偉傑表示，今年是職棒30周年，8月16日、23日、28日，國防部分別在桃園國際、台中洲際、高雄澄清湖棒球場，與各球團共同辦理職棒開球活動，廣邀各部隊官兵及其眷屬進場欣賞球賽，活動將製作結合地方特色球衣，提供眷屬穿著，目前已有1萬餘位官兵及眷屬主動報名參加。

樓偉傑說，希望透過今年多元的軍人節系列活動，使「官兵有感，軍民同慶」，讓每一位官兵都能深刻感受自己是軍人節系列活動的主角，持續提升國軍榮譽形象，強固信心與精神戰力。

九三軍人節將至，國防部今天表示，9月3日軍人節當天，國防部也鼓勵各部隊幹部邀請官...
九三軍人節將至，國防部今天表示，9月3日軍人節當天，國防部也鼓勵各部隊幹部邀請官兵穿著軍服、攜帶眷屬，從事休閒娛樂、用餐等活動，希望讓軍服成為象徵榮耀的服裝。國防部發言人臉書網頁
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