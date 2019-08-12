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獲頒榮譽縣民 國防部軍事發言人史順文成為「金門人」

2019-08-12 14:42聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

金門副縣長黃怡凱（右）親自頒贈「榮譽縣民證」與獎狀給前金防部政戰主任史順文（左）...
金門副縣長黃怡凱（右）親自頒贈「榮譽縣民證」與獎狀給前金防部政戰主任史順文（左）。記者蔡家蓁／攝影
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前金防部政戰主任史順文在6月17日正式接任國防部軍事發言人一職，金門縣政府有感於他「留金歲月」，致力推動地方和諧，促進軍民友好關係不遺餘力，今天特別頒贈他「榮譽縣民」，他也欣喜的說，得到「榮譽縣民」是莫大的光榮，從現在起他也是金門人！

因為擔任發言人一職事務繁忙，史順文是搭乘今早班機專程赴金門領獎，由金門副縣長黃怡凱親自頒贈「榮譽縣民證」，在場觀禮的還有縣府財政局長孫國智、民政局長陳世保、縣民服務中心主任洪學文等人。

黃怡凱肯定史順文在金門服務的2年多時間內，致力於金門地區防衛作戰、觀光產業及軍民關係之推展，他也期盼史將軍在國防部服務，可以多多協助金門縣府，包括一些軍事活動的推廣，能與縣府做觀光結合，協助金門大力推展觀光。

史順文也表示，他在金門待了2年多，結交了很多好朋友，這邊就像是他的第二故鄉，未來縣府若有需要他協助之處，他絕對會盡力來協助。另外，他也提及，包括823與古寧頭大捷，今年國防部也都會辦相關紀念活動，但往例都是逢五或逢十週年才會括大舉辦，今年會有慶祝活動並安排參戰老兵來金門走走，讓他們能回緬懷那段艱辛的歲月。

孫國智則提及，國防部在做國防教育宣導，應該把823與古寧頭大捷等納入，金門曾經為了守護台灣，做出很多犧牲與生活不便，但現在年輕一輩都不知道那段慘烈的戰役與歷史，希望國防部能協助把那段歷史納入宣傳教材，讓年輕的一輩也能知道那段歷史。

史順文畢業於政戰學院79年班，在2017年6月晉升少將，是繼前任發言人羅紹和少將之後，第2位從政戰局新聞處基層新聞官當起的軍事發言人，同時也是國軍相關系列微電影拍攝的幕後推手之一，他接任「軍方化妝師」一職以來，表現頗受好評。

金門副縣長黃怡凱（右）親自頒贈「榮譽縣民證」給前金防部政戰主任史順文（左），他也...
金門副縣長黃怡凱（右）親自頒贈「榮譽縣民證」給前金防部政戰主任史順文（左），他也欣喜的說，得到「榮譽縣民」是莫大的光榮，從現在起他也是金門人！記者蔡家蓁／攝影
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