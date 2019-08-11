【即時短評】面對兩岸局勢 最不需要就是「軍盲專家」

2019-08-11 23:47 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



中共軍艦巡弋海峽中線西側消息曝光，想來又會激起一波慷慨激昂、痛斥「侵門踏戶」的聲音，不管是電視或網路上的「軍事專家」，或是搶當網紅的政治人物，都會強調我方軍力堅強，可以讓「中國紙老虎」鎩羽而歸；在光譜另一端，也會有人表示，共軍規模遠超我方，台灣根本沒有對抗的空間。

不管是認為「何必對抗」或「打仗沒啥大不了」，都是過度簡化事實，說「軍盲」也不為過。但遺憾的是，在當今的政治與媒體市場生態下，類似的譁眾取寵發言，卻最能博得版面與聲量。

台灣海峽扣掉兩側領海，中間一半以上是公海，理論上各國的軍機軍艦，都可以照飛不誤。然而在政治現實下，兩岸都在海峽裡畫出一道楚河漢界。中線之所以維持，當然是雙方較勁的結果。早年國軍海空兵力遠勝中共，界線就在大陸海岸線外。如今共軍崛起，不僅藉著艦艇巡弋中線向各國「插旗」，強調台海（至少西半）是自己禁臠；有時逮到機會，還要挑戰跨越中線，試探我方反應。

因此對國軍而言，航行在台海中線的中共軍艦，雖然靠岸上觀通系統就足以監控，但仍必派出船艦伴隨。其原因並非要開戰，同樣是一種表態，告知對方到此為止，再往前就是破壞規矩，就得負責任。

這讓人想起，出身F-104戰機飛官的前參謀總長陳燊齡，當年曾被民代詢問，國軍幾十年沒打仗，老百姓花這麼多錢繳稅養兵，經常還因意外造成人員傷亡，到底價值何在？此時室內有隻蒼蠅飛舞，對方揮手驅趕，陳燊齡立刻接話表示，國軍的存在就像是趕蒼蠅，雖然未必將其打死，但若能保護食物不被蒼蠅叮到，就是發揮了效果。