中共戰艦品質數量與官兵訓練均進步 成我方隱憂

2019-08-11 23:30 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



依據現行國際海洋法，台灣海峽最窄處超過80海里（約150公里），當然屬於公海。然而由於兩岸的軍事對峙，不只彼此建立起以中線為活動範圍界線的默契，甚至其他國家也默認這項潛規則。例如近來美國軍艦幾乎每月固定穿越台灣海峽，以宣示台海的國際水域地位，但美艦或其他西方國家艦艇通過海峽，航路都維持在中線以東，不會走在西側的「公海」上。

軍方官員指出，近來美艦通過台海，幾乎全都是由南向北，共軍必然也會派艦，維持在美艦的左後（西南）方。如果美艦航路太偏東，共艦就會趁機「壓」過中線。我方對此曾向美方反映，希望維持正好中線略東，以免給共軍越界犯規的機會。

另外國軍也發現，隨著近年共軍新式艦艇大量服役，從2008年起開始執行亞丁灣護航，官兵海上執勤能力也明顯提升。這種進步不僅表現在驅逐艦、054A巡防艦等常執行遠海任務的「前段班」艦艇，就連較老舊或較輕型的艦艇，雖然僅在第一島鍊內活動，出海天數也明顯上揚。甚至連設計老舊、已開始除役的053H系列巡防艦，都有一次出海兩星期的例子，其進步值得國軍警惕。

我方將領指出，現代各國海軍的「驅逐艦」與「巡防艦」形成高低配，巡防艦是艦隊中數量最多的「工作馬」。以共軍目前主力054A巡防艦而言，從2008年開始服役，如今總數高達30艘，噸位與火力不下國軍現役的成功、康定、濟陽級巡防艦。我方為了汰換船齡已近半世紀的濟陽（諾克斯）級，決定自行設計建造下一代新型巡防艦。計畫代號「震海」，首艘原型艦預算已於今年開始編列，總價新台幣245億元，預計民國115年完成。