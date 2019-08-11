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獨╱共軍在台海中線加碼 維持兩艘巡防艦巡弋

2019-08-11 23:03聯合報 記者程嘉文╱即時報導

中共海軍日前在東山島與浙江舟山外海舉行演習，最後證明只是一般例行性操演，然而從去年開始，共軍固定派出一艘巡防艦（大陸稱護衛艦），持續在海峽中線西側來回巡弋，今年起甚至增至兩艘。由於海峽中線距離台灣西海岸最近處不到80公里，即使對方並無進行特別具敵意動作，仍對我方造成一定威脅。

共軍上月底在東山島等地舉行兩棲操演時，其北海艦隊與東海艦隊派出共6艘各型艦艇，通過宮古海峽進入西太平洋。消息指出，當時南海艦隊也派艦經巴士海峽進入西太平洋，在沖之鳥礁附近海域進行聯合操演。由地區與時機可知，其演練科目為一旦台海發生衝突，解放軍將派艦在一、二島鏈之間，對可能干預的美軍，進行拒止行動。

依據公開資訊，我方固定會派出「海峽偵巡艦」，沿著海峽中線東側來回巡弋，海軍內部俗稱「海偵」。每一梯次偵巡至少一星期以上，下一艘接手的友艦，直接到偵巡區接防，維持永遠至少有一艘船「壓」在海峽中線上，相關任務通常由澎湖馬公的海軍一四六艦隊執行。

國防部官員指出，國軍艦艇除了執行外島運補，通常不會跨越中線，以往共軍也不會派船「貼上」中線。但從去年上半開始，共軍固定派出一艘巡防艦，沿著中線西側來回偵巡，儼然和我方的海峽偵巡任務打對台。從今年開始，共軍「海偵」甚至變為兩艘，約以海峽最窄處（新竹至福建平潭）為分界點，往北與往南的中線西側，各維持一艘巡防艦來回巡弋。

我方將領指出，共軍派赴第一島鏈之外任務的艦艇，至少是4000噸級的054A巡防艦，甚至噸位加倍的驅逐艦；相較之下，在海峽中「壓線」的，通常是排水量較小的輕型巡防艦，例如054Ａ的前身054，或更老的053H系列，乃至排水量一千四百噸的056、056A輕型巡防艦。由於共軍巡弋海峽中線動作顯示的主要目的是「地盤宣示」，而非挑動立即性衝突，國軍當然必須派艦伴隨監控，但為避免主戰兵力被無謂消耗，我方也採取「下駟對中駟」的策略，只要海象條件允許，就以錦江級巡邏艦（600噸級）甚至光華六號飛彈快艇（180噸級）執行，如此也有助加強這些輕型艦艇官兵的磨練。

今年五月漢光35號演習，參演的國軍錦江級巡邏艦「湘江」號。記者程嘉文／攝影
今年五月漢光35號演習，參演的國軍錦江級巡邏艦「湘江」號。記者程嘉文／攝影
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中共東海艦隊的054型「馬鞍山」號巡防艦，去年起經常擔任海峽中線巡弋任務。圖／引...
中共東海艦隊的054型「馬鞍山」號巡防艦，去年起經常擔任海峽中線巡弋任務。圖／引自大陸「海軍360」網站
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