親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國民黨整合困局
總統大選觀測站
洪秀柱台南參選
柯文哲組民眾黨
利奇馬颱風襲台
政治
軍事
綜合

尹衍樑捐給海軍 價值數億TSV-1帆船首曝光

阿貓阿狗當人養？ 這種健康飲食會害死牠

海軍反潛新利器 SQR-19拖曳聲納首度公開

2019-08-11 08:06聯合報 記者程嘉文╱即時報導

我國向美國採購兩艘二手的派里級巡防艦，兩艦分別命名為「銘傳」與「逢甲」號，於前年5月13日返抵國門，去年11月8日在左營軍港正式成軍。由於我國在1980年代，就與美方談妥，由美方提供技術與重要組件，由中國公司在台建造派里級艦，自1993年2002年共服役八艘，由於第一艘名為「成功」，因此稱為成功級。此次購入的兩艘「美國原裝」派里級，均為1980年代服役，船齡比成功級還老，然而因為她們擁有當初美國不願提供派里級的AN/SQR-19拖曳聲納，反潛戰力比成功級好得多。

日前記者申訪銘傳號艦，軍方首度開放媒體進入位於船艉的拖曳聲納艙間，拍攝聲納模擬收放實況。

「聽音」是反潛作戰成敗的關鍵，由於船艦本身也會發出噪音，因此必然影響自身聲納監聽水下作業的效果。拖曳聲納的原理，就是將聽音器利用纜索垂掛在船艉後方的水下，由於遠離本身的噪音源，就有更好的聽音效果。新一代潛艦靜音技術逐漸普及之際，拖曳陣列聲納的地位更形重要。

美軍第一代大量生產的拖曳聲納AN/SQR-18，1970年代開始服役於諾克斯級巡防艦，不過仍然算是過度裝備，真正成熟的產品SQR-19，於1980年代後半開始，大量服役於美軍的巡洋艦、驅逐艦、巡防艦。

AN/SQR-19聲納的操作艙間，位於派里級船艉直升機甲板下方偏左側。從船外可以看到一個喇叭狀的拖曳聲納釋放口，一般成功級則無。聲納的聽音器是一段長度達240公尺以上、直徑82.5公釐的纜狀物，其中共有16個聽音陣列。依據各陣列接收到聲波的時間差，就可以推算出目標的方位與距離。拖曳聲納的鋼纜，總長超過1700公尺，軍艦可以藉著控制船速與鋼纜釋放長度，把聽聲陣列放在最適合的水深，以發揮最佳的探測效果。

AN/SQR-19聲納是AN/SQQ-89反潛作戰系統的一部分，SQQ-89可以整合各種偵測系統蒐集到的水下情資，加以分析比對。一旦拖曳聲納聽到遠處的水下聲音訊號，立刻就由艦體聲納或艦載直升機，進行精確性更高的進一步搜索與確認。國軍現役的S-70C(M)直升機，雖然就是美軍現役SH/MH-60海鷹直升機的民規版，但是當初成功級艦造時，美方不出售SQR-19聲納，也不釋出輕型空載多用途系統（Light Airborne Mutipurpose System，LAMPS），當然也就沒有AQQ-89，使得成功級與直升機之間的情資連線等級較低，仰賴傳統語音方式的比重較高。這次銘傳與逢甲艦的成軍，是國軍首度獲得SQQ-89系統。兩艦上的LAMPS系統雖然一並獲得，但由於國軍現役S-70(M)直升機並為相應升級，因此在機艦之間的通訊，仍然維持成功級的水準，要到國軍引進新的MH-60R，或將現役S-70C(M)升級，才能完全發揮效果。

海軍官員受訪時表示，銘傳、逢甲兩艦在防空、反水面等性能上，與成功級「姊妹」幾無差別，但是SQR-19的長程搜索潛艦能力，就遠非其他成功級所能及。不過以我國周邊海域而言，台灣海峽深度淺、船隻又多，對於施放拖曳聲納非常不方便（對潛艦來說，也非理想戰場）；配備拖曳陣列聲納的派里級，最重要的「舞台」還是台灣東方既廣又深的水域。

AN/SQR-19的聽音陣列，外觀看起來很像粗電纜。記者程嘉文／攝影
AN/SQR-19的聽音陣列，外觀看起來很像粗電纜。記者程嘉文／攝影
分享
AN/SQR-19施放或收回時，需要士兵在船艉洞口內側協助。記者程嘉文／攝影
AN/SQR-19施放或收回時，需要士兵在船艉洞口內側協助。記者程嘉文／攝影
分享
官兵操作施放AN/SQR-19拖曳聲納。記者程嘉文／攝影
官兵操作施放AN/SQR-19拖曳聲納。記者程嘉文／攝影
分享
銘傳艦（左）與成功級岳飛艦（右）相較，可清楚看到多了一個拖曳聲納釋放口。記者程嘉...
銘傳艦（左）與成功級岳飛艦（右）相較，可清楚看到多了一個拖曳聲納釋放口。記者程嘉文／攝影
分享
AN/SQR-19拖曳聲納的介紹圖。圖／引自美國科學家協會網站
AN/SQR-19拖曳聲納的介紹圖。圖／引自美國科學家協會網站
分享
AN/SQR-19的收放操控台。記者程嘉文／攝影
AN/SQR-19的收放操控台。記者程嘉文／攝影
分享

國軍
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

海軍偵潛王牌拖曳聲納室首曝光 台灣海峽不適用

2019-08-11 03:40

大亨遊艇變身海軍新生暈船特效艦 TSV-1首曝光

2019-08-11 04:07

潛艦國造海昌庫房將動工 海軍這樣「擋人財路」！

2019-08-11 03:22

海軍海鋒岸置反艦飛彈擴編 第一隊「迅雷」年底成軍　

2019-08-11 03:11

私菸案國安局懲近20人 永和警衛室少將調職「冷凍」

2019-08-11 00:34

國安局重手首波啟動 永和警衛室少將主任調陸軍委員

2019-08-10 11:46

反制中國飛彈威脅 中科院反輻射無人機下週亮相

2019-08-09 18:06

颱風來襲 國軍3萬3千人待命

2019-08-08 23:18

影／這個鄉公所臨時求援 官兵衝海灘搶作千個沙包

2019-08-08 18:48

行政院通過 軍士官降階懲處同步降俸級

2019-08-08 15:45

阿翰Po影片惹議 國防部槓疾管署

2019-08-08 13:34
看更多

熱門文章

胡幼偉：郭台銘願賭不服輸 一步步走上錯誤的不歸路

2019-08-10 09:34

藍營盼郭台銘以大我為重挺韓國瑜 郭營：郭的大我是中華民國

2019-08-10 13:44

國安局重手首波啟動 永和警衛室少將主任調陸軍委員

2019-08-10 11:46

林國慶鬆口 願參選嘉縣立委迎戰民進黨陳明文

2019-08-11 03:23

獨／調查局前主秘妻、前保防處長 因胰臟癌雙雙辭世

2019-08-10 17:06

名嘴稱「大陸人吃不起榨菜」 藍議員促NCC管管發言

2019-08-10 13:40

國民黨整合郭台銘觸礁 蔡正元酸「有錢就是大爺」

2019-08-10 11:13

洪秀柱選台南立委 馬英九：大老親征要看合不合適

2019-08-10 11:34

戰神再轟！黃國昌：屏東議員弟運毒判刑還全國趴趴走

2019-08-10 12:29

國民黨大老投入立委選舉？侯友宜國語瞬間轉台語發言

2019-08-10 13:01

大亨遊艇變身海軍新生暈船特效艦 TSV-1首曝光

2019-08-11 04:07

潛艦國造海昌庫房將動工 海軍這樣「擋人財路」！

2019-08-11 03:22

名嘴竟說大陸吃不起榨菜 黃智賢：認證腦殘才能存在

2019-08-10 18:45

稱妙天如直呼敦義？ 國會政黨聯盟正名「悟覺妙天」

2019-08-11 03:04

柯P也打「主播牌」 三立楊琇晶報名發言人海選

2019-08-10 17:11

韓國瑜今南投造勢 吳敦義：絕不會陣前換將

2019-08-11 00:15

苦苓提「5個如果」郭董不會選總統 郭粉：老虎潛伏狩獵

2019-08-10 13:05

海軍偵潛王牌拖曳聲納室首曝光 台灣海峽不適用

2019-08-11 03:40

影／白狼張安樂：支持韓國瑜將可帶來8年兩岸和平

2019-08-10 15:20

若與郭對談 胡幼偉：將告訴郭與柯王合作遲早兵戎相見

2019-08-10 19:05

陳菊、陳其邁在高雄為蔡英文拉票 暗酸新政黨和韓國瑜

2019-08-10 16:25

備戰2020再添新血 闕枚莎周一接國民黨婦女部主任

2019-08-10 23:46

海軍海鋒岸置反艦飛彈擴編 第一隊「迅雷」年底成軍　

2019-08-11 03:11

蔡英文稱經濟成長四小龍第一 張善政：粉飾太平

2019-08-10 20:09

牙醫界挺小英？藍營突破盲腸 衛福部長就是牙醫出身

2019-08-10 11:27

韓國瑜明南投行 鞏固南投鐵三角

2019-08-10 10:48

牙醫公會到高雄挺小英 韓陣營：沒在怕！

2019-08-10 10:35

韓國瑜拚總統第二戰衝郭台銘妻家南投

2019-08-10 11:50

美學者：美亞太助卿史達偉可能調整「對台交往準則」

2019-08-10 23:15

觀察站／穿雲箭在手 韓開啟大選模式

2019-08-10 23:50

災防假當天宣布？侯友宜：颱風不能算、也不能賭

2019-08-10 13:51

郭柯王民調領先？蔡英文：對我們的選舉有信心

2019-08-10 14:49

如果「郭柯配」胡幼偉：兩個誠信破產的人在搭檔競選

2019-08-10 11:59

藍反帶職參選修法 徐永明：台灣最不要臉就是國民黨

2019-08-10 11:10

UH-1H再輸出 巴拉圭總統秀我最新援贈反恐軍備

2019-08-10 15:48

談一芳風波 張善政：政府有智慧應把兩岸關係弄好

2019-08-10 19:57

影／洪秀柱拚台南艱困區 藍委連喊三聲讚

2019-08-10 13:30

蔡總統揮軍高雄驗收人氣 綠委：基本盤回溫

2019-08-10 18:45

手搖杯店被迫表態 蔡總統呼籲中國盡快收手

2019-08-10 20:48

創黨大會遭冷處理 柯P和醫界漸行漸遠？

2019-08-10 13:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top