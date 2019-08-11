海軍反潛新利器 SQR-19拖曳聲納首度公開

2019-08-11 08:06 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



我國向美國採購兩艘二手的派里級巡防艦，兩艦分別命名為「銘傳」與「逢甲」號，於前年5月13日返抵國門，去年11月8日在左營軍港正式成軍。由於我國在1980年代，就與美方談妥，由美方提供技術與重要組件，由中國公司在台建造派里級艦，自1993年2002年共服役八艘，由於第一艘名為「成功」，因此稱為成功級。此次購入的兩艘「美國原裝」派里級，均為1980年代服役，船齡比成功級還老，然而因為她們擁有當初美國不願提供派里級的AN/SQR-19拖曳聲納，反潛戰力比成功級好得多。

日前記者申訪銘傳號艦，軍方首度開放媒體進入位於船艉的拖曳聲納艙間，拍攝聲納模擬收放實況。

「聽音」是反潛作戰成敗的關鍵，由於船艦本身也會發出噪音，因此必然影響自身聲納監聽水下作業的效果。拖曳聲納的原理，就是將聽音器利用纜索垂掛在船艉後方的水下，由於遠離本身的噪音源，就有更好的聽音效果。新一代潛艦靜音技術逐漸普及之際，拖曳陣列聲納的地位更形重要。

美軍第一代大量生產的拖曳聲納AN/SQR-18，1970年代開始服役於諾克斯級巡防艦，不過仍然算是過度裝備，真正成熟的產品SQR-19，於1980年代後半開始，大量服役於美軍的巡洋艦、驅逐艦、巡防艦。

AN/SQR-19聲納的操作艙間，位於派里級船艉直升機甲板下方偏左側。從船外可以看到一個喇叭狀的拖曳聲納釋放口，一般成功級則無。聲納的聽音器是一段長度達240公尺以上、直徑82.5公釐的纜狀物，其中共有16個聽音陣列。依據各陣列接收到聲波的時間差，就可以推算出目標的方位與距離。拖曳聲納的鋼纜，總長超過1700公尺，軍艦可以藉著控制船速與鋼纜釋放長度，把聽聲陣列放在最適合的水深，以發揮最佳的探測效果。

AN/SQR-19聲納是AN/SQQ-89反潛作戰系統的一部分，SQQ-89可以整合各種偵測系統蒐集到的水下情資，加以分析比對。一旦拖曳聲納聽到遠處的水下聲音訊號，立刻就由艦體聲納或艦載直升機，進行精確性更高的進一步搜索與確認。國軍現役的S-70C(M)直升機，雖然就是美軍現役SH/MH-60海鷹直升機的民規版，但是當初成功級艦造時，美方不出售SQR-19聲納，也不釋出輕型空載多用途系統（Light Airborne Mutipurpose System，LAMPS），當然也就沒有AQQ-89，使得成功級與直升機之間的情資連線等級較低，仰賴傳統語音方式的比重較高。這次銘傳與逢甲艦的成軍，是國軍首度獲得SQQ-89系統。兩艦上的LAMPS系統雖然一並獲得，但由於國軍現役S-70(M)直升機並為相應升級，因此在機艦之間的通訊，仍然維持成功級的水準，要到國軍引進新的MH-60R，或將現役S-70C(M)升級，才能完全發揮效果。