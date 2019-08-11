大亨遊艇變身海軍新生暈船特效艦 TSV-1首曝光

2019-08-11 04:07 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



潤泰集團總裁尹衍樑名下原有一艘長達34公尺、價值數億元的遊憩用雙帆帆船，他去年慨捐給海軍司令部，讓船隻變身為海軍151艦隊的TSV-1（Training Sailing Vesse1-1）訓練帆船。這艘海軍訓練艇現況日前首度曝光，官兵依序操作換舷作業揚帆出海，成為海軍官校1年級學生初識航海的入門船隻，尤其用來「克服暈船問題」。

據了解，這艘「大潤發1號」在國內船艇市場頗有名氣，當年出廠原價2億元，整理到適航狀態價格已逼近4億元；傳業主有意以6000萬元台幣代價出售，但一直沒有買主。最後現身的消息，是尹衍樑將之捐贈給海軍。帆船目前泊於左營軍港內的海蛟碼頭，高聳的主桅極易辨識。

根據海軍資料顯示，原船名為「大潤發1號」的TSV-1訓練帆船是民國98年5月1日由花蓮大橋舟造船建造出廠，107年1月26日由潤泰集團總裁尹衍樑捐贈給海軍司令部，目前編制在海軍艦隊指揮部151艦隊，命名為TSV-1（Training Sailing Vesse1-1）訓練帆船。海軍日前披露船隻訓練現況，帆船出海時，海象雖佳，但船隻仍隨湧浪劇烈起伏。

TSV-1帆船長達34公尺，排水量52噸，屬於重型帆船（Keel Boat），除雙帆外，還有一具400匹馬力的主機，整體構型屬於競賽船（Racer）與巡航船（Cruiser）兩者兼具的船型，著重船體性能的設計與艙內舒適度與生活機能，可從事跨洲航行。

海軍艦隊指揮部表示，TSV-1訓練帆船107年完成海軍官校110年班暑期帆訓120人，今年7月份接訓111年班暑期帆訓146人，成立至今已獲得ASA-105沿岸導航課程證照兩人、自訓帆船種子教官計有28人完成簽證，正培訓10名預備手。

海軍說，為培養海軍官士兵從事多元水上活動，訓練人員體驗風帆航行及控船技術，除每週5接訓官校帆船社團，5月至今已接訓海軍人員申請出海體驗達100人次。

海軍還為此艇招聘退役的前一級艦長擔任船長，專責訓練海軍官校一年級生，作為出海體驗揚帆操舟的訓練艇。目前擔任TSV-1訓練帆船長的龍賓寧曾擔任淡江、田單與馬公艦等一級艦艦長，106年2月從131副艦隊長職務退役後，考回左支部獲聘為船舶技術員。他說，TSV-1具備引擎動力，且船長超過24公尺，依法必須具備一等遊艇駕照者才能駕駛。