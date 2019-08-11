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海軍偵潛王牌拖曳聲納室首曝光 台灣海峽不適用

2019-08-11 03:40聯合報 記者洪哲政╱即時報導

海軍自美接收兩艘原裝派里級巡防艦「銘傳」、「逢甲」，藉此首度獲得大洋反潛、偵蒐距離達120公里的SQR-19拖曳式聲納，海軍日前公布銘傳艦聲納放列任務示範。聲納放列須由四名官兵共同操作，主控台的資深士官藉由操縱桿控制速度，在部署於釋放口兩側官兵的協助下，捲在大型鋼圈上的電纜型聲納束自艦尾緩慢放列入水展開。這是銘傳艦上拖曳式聲納放列室內部操作首度曝光。

儘管拖曳式聲納功能強大，但海軍透露，台灣海峽西部海域水域過淺，且各類民船來往頻繁，水下雜訊過多，SQR-19拖曳式聲納在反潛實務上，僅適用於東岸大洋偵潛。

SQR-19拖曳聲納放列需要配合船艦運動配合展開，據了解美軍曾指派資深軍士官來台指導。海軍首度公布裝備運作，顯示已完成訓練簽證納入偵潛戰備，並於今年漢光35號演習執行海空聯合反潛、反水面作戰操演。

海軍曾證實，兩艘對美採購的艦艇「銘傳」、「逢甲」，與我國自製現役8艘成功級巡防艦不同之處，在於反潛能力的大幅提升，具有嚇阻效用，隨艦移轉的SQR-19拖曳聲納，在大洋中探測距離可超過120公里以上，艦上的反潛作戰系統，是我20年來首度取得的新反潛裝備；我方購艦後另耗資裝設的MK13系統發射魚叉反艦飛彈的總成，將讓這兩艘艦艇具備發射能攻擊沿岸目標的魚叉飛彈。

海軍的反潛任務，原以4艘原美軍紀德艦的「基隆級」驅逐艦、6艘原美軍諾克斯艦的「濟陽級」巡防艦為主力，並由派里級巡防艦藍圖起造改良的「成功級」巡防艦為輔。但基隆級油耗驚人，老舊的濟陽級陸續除役後，海軍藉由接收銘傳艦與逢甲艦取得的SQR-19拖曳聲納，結合艦上SQQ-89(V)9反潛作戰系統、MK-32魚雷發射管的MK-46魚雷，或引導攻潛直升機，進行偵潛與攻潛任務。

SQR-19是美國海軍現役裝備，聲陣長800英尺，拖纜長5600英尺，總長度約2000公尺拖曳深度可達1200英尺，由拖纜、陣列及故障隔離測試組所組成，在大洋中探測距離可超過120公里以上，不但能有效偵測潛艦的行蹤，且其具備活動目標分析能力，能對目標加以標定並識別類型；可偵測深度、艦艏向及溫度，進行資料匯集處理及傳送。

但由於拖曳式聲納使用時，艦艇航行在航速與轉向上有特殊限制，深水大洋才常有一般聲納偵測不到的陰影區（Shadow Zone），需要拖曳式聲納，海軍將擁有這型聲納的銘傳軍艦、逢甲軍艦配屬在執行淡北海偵、即西部海域戰備的146艦隊下。將領解釋，台灣海峽西部海域水域過淺，且各類民船來往頻繁，雜訊過多，訊號難以辨識鎖定，裝備實務上適用於東岸大洋偵潛，兩艦會負責東北偵巡任務。

海軍自美接收兩艘原裝派里級巡防艦「銘傳」、「逢甲」，藉此首度獲得大洋反潛、偵蒐距...
海軍自美接收兩艘原裝派里級巡防艦「銘傳」、「逢甲」，藉此首度獲得大洋反潛、偵蒐距離達120公里的銘傳艦上SQR-19拖拖曳式聲納放列室，日前首度曝光，主控台的資深士官藉由操縱桿控制速度。記者洪哲政／攝影
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聲納放列任務須由四名官兵共同操作，主控台的資深士官藉由操縱桿控制速度，在兩名部署...
聲納放列任務須由四名官兵共同操作，主控台的資深士官藉由操縱桿控制速度，在兩名部署於放列口的官兵協助下，將捲在大型鋼圈上的電纜型聲納束自艦尾緩慢放列入水展開。記者洪哲政／攝影
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銘傳艦上拖曳式聲納放列室，日前首度曝光。記者洪哲政／攝影
銘傳艦上拖曳式聲納放列室，日前首度曝光。記者洪哲政／攝影
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