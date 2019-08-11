潛艦國造海昌庫房將動工 海軍這樣「擋人財路」！

2019-08-11 03:22 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



海軍日前披露位於左營軍區新建的「海軍補給總庫」自動化倉儲運作實況，各式軍艦料件分門別類，透過電子標籤建檔，杜絕盜賣軍品弊端的可能性。海軍也將陸續在今年至明年，耗資13億餘元，在左營軍區裡興建四棟「海昌」庫房，收納首艘「潛艦國造」工程所需機密器材與料件，台船等承造廠商須在海軍監督下，自軍區領取料件，投入興建工程。

一般各軍種建軍著重軍備採購，除此之外，海軍司令黃曙光推動後勤庫房與制度整建與律定，嚴格控制海軍各型艦艇、常規料件、廢品的領取與下落記載，杜絕軍品遭外流盜賣。基層形容這是「擋人財路」的防弊之舉，希望杜絕弊端。

海軍「平海分庫」去年改建為「海軍補給總庫」海軍各艦艇料件到部後，由後勤指揮部建檔，加註品名、序號、單位與QR CODE等資訊，送到「海軍補給總庫」分門別類裝箱儲放，領取時憑單記錄單位與去向。庫房未來將建置電腦自動化天車系統，進行自動調用。

海軍司令部表示，海軍補給總庫主要任務負責海軍裝備零附件接收、撥發、庫儲管理及廢品處理等作業，去年底啟用的常用軍品物流庫房、納儲海軍常撥車品、特種配件器材類軍品及康定級、濟陽級艦軍品專儲，為一建築面積達2500平方公尺的複合式庫房，內含自動灑水系統、自動環控排煙系統、消防水池地下化，建造材質符合消防法規規範，可防燃燒半小時以上標準。電子化流程管理，能提前預劃各型艦艇所需料件撥補期程，有效提高申領、撥補料件效率，強化海軍艦艇戰力。

海軍補給總庫長賈致中表示，補給總庫自106年度依司令黃曙光對後勤政策各項興革，配合庫房整建近中遠程規劃，分別於106、107年完成左營服裝站、常用軍品物流庫房等新式庫儲設施，除此之外也推動海軍零附件類型艦專儲作業的運作管理模式，接下來將持續進行中遠程庫房整建及自動化倉儲的建置。

賈致中表示，海軍將陸續在平海分庫現址，陸續於今年年至明年，耗資13億餘元，在左營軍區裡興建四棟「海昌」庫房，平均每棟耗資3億2500萬餘元，11月動工，取代原有老舊庫房。