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利奇馬侵台 國軍全台動員官兵機具嚴陣以待

2019-08-09 00:51聯合報 記者洪哲政╱即時報導

國防部昨(8日)天表示，依據中央氣象局最新資料顯示，「利奇馬」颱風暴風圈今天凌晨將接觸台灣東北部地區，至今天白天，將是颱風影響最劇烈的時刻，國軍各級部隊持續嚴陣以待。

目前國防部及第二(東部)及第三(北部)作戰區災害應變中心維持一級開設，國軍除待命兵力3萬3千餘人外，目前分於宜蘭、新北、桃園、新竹及花蓮等25個處所預置兵力460人。另於蘇澳中正基地預置的AAV7兩棲突擊車2輛，已前推至蘇澳鎮公所前廣場，上述兵力與車輛，將可隨時執行救援任務。

其次，第三作戰區昨天已派遣兵力82人，支援宜蘭五結、南澳鄉裝填沙包1480包；亦協助新北烏來區執行民眾預防性撤離44人，以維護安全；東引指揮部則派遣10人，支援東引鄉公所堆置沙包200包。

國防部指出，參謀總長沈一鳴昨天前往宜蘭蘇澳鎮公所、新北烏來區公所慰勉預置兵力官兵，並了解指揮所開設與救援整備情形。沈一鳴肯定官兵的付出與辛勞，並關心官兵在外的食宿照顧，同時叮嚀官兵執行救災時，須特別注意自身安全。

國防部強調，「利奇馬」颱風持續逼近台灣地區，今天上午風雨將增強，國軍密切關注颱風行進路線與災情狀況，並機動調整災防兵力，全力協助地方政府執行各項災防任務，保障民眾生命財產安全。

宜蘭災防區依地方需求派遣兵力裝填一千個沙包供民眾使用。圖/國防部
宜蘭災防區依地方需求派遣兵力裝填一千個沙包供民眾使用。圖/國防部
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參謀總長沈一鳴昨天視導蘭陽地區災防整備，慰勉官兵辛勞。圖/國防部
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陸軍關指部派遣「衛星通信車」進駐烏來區公所支援災防預置任務。圖/國防部
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