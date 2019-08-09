利奇馬侵台 國軍全台動員官兵機具嚴陣以待

2019-08-09 00:51 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國防部昨(8日)天表示，依據中央氣象局最新資料顯示，「利奇馬」颱風暴風圈今天凌晨將接觸台灣東北部地區，至今天白天，將是颱風影響最劇烈的時刻，國軍各級部隊持續嚴陣以待。

目前國防部及第二(東部)及第三(北部)作戰區災害應變中心維持一級開設，國軍除待命兵力3萬3千餘人外，目前分於宜蘭、新北、桃園、新竹及花蓮等25個處所預置兵力460人。另於蘇澳中正基地預置的AAV7兩棲突擊車2輛，已前推至蘇澳鎮公所前廣場，上述兵力與車輛，將可隨時執行救援任務。

其次，第三作戰區昨天已派遣兵力82人，支援宜蘭五結、南澳鄉裝填沙包1480包；亦協助新北烏來區執行民眾預防性撤離44人，以維護安全；東引指揮部則派遣10人，支援東引鄉公所堆置沙包200包。

國防部指出，參謀總長沈一鳴昨天前往宜蘭蘇澳鎮公所、新北烏來區公所慰勉預置兵力官兵，並了解指揮所開設與救援整備情形。沈一鳴肯定官兵的付出與辛勞，並關心官兵在外的食宿照顧，同時叮嚀官兵執行救災時，須特別注意自身安全。