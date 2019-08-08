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阿翰Po影片惹議 國防部槓疾管署

2019-08-08 13:34台灣醒報 記者張元融╱台北報導

網紅「阿翰po影片」製播一系列「莒光園地風格」的影片，遭國防部抗議後，爭議影片《...
網紅「阿翰po影片」製播一系列「莒光園地風格」的影片，遭國防部抗議後，爭議影片《莒光園地：懊悔假日與小希一起happy去》現已下架。（photo by網路截圖）
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國防部不解風情？針對youtube網紅阿翰「偽冒莒光園地電視教學戲謔影片」，國防部於6日曾發新聞稿嚴正譴責，後來才發現原來該部影片是由衛福部疾管署委託製作。國防部發言人史順文於7日表示，尊重網路創作，但影片「已造成民眾、官兵質疑莒光園地尺度拿捏不當」，國防部有必要澄清。雙方經溝通後，國防部決定不提告。

國防部：損國軍形象

安定力量黨主席孫繼正7 月底在臉書上轉貼網紅阿翰宣導愛滋篩檢的影片《莒光園地：懊悔假日與小希一起happy去》，並於貼文中痛批：同運入侵中小學，男生不但穿裙子，「連國軍也染指。」經指正，此部影片並非真正的國防部莒光園地後，他則回應，「模仿誤導更可惡。」

事隔數日，阿翰此部影片也引發國防部的關注，國防部於6日發出新聞稿嚴正要求阿翰道歉，並下架影片，否則將為維護軍譽提告。國防部認為，阿翰拍攝「偽冒莒光園地電視教學戲謔影片」是為吸引點閱率謀利，強調「莒光園地」節目為國軍重要精神教育課程，不容以戲謔、不雅舉措，刻意誤導民眾，破壞國軍形象。

疾管署：未審形式

阿翰隨即下架影片。然而，這部踩線影片其實是疾管署為向年輕族群推廣「在家愛滋自我篩檢計畫」，委託阿翰所做。疾管署副署長莊人祥於6日表示，當初審影片時，只確認愛滋篩檢概念是否正確，不干涉其表現形式；沒想到會演變出如此大的風波，未來製作文宣會審慎評估。

阿翰則於7日表示，當初拍片會以「莒光園地」發想，是想藉由「大眾熟悉的節目，達到對於愛滋防護的共鳴」，並未要破壞國軍形象或誤導民眾。阿翰強調，自己相當尊重國軍，未來在影片尺度上會謹慎拿捏。

「國防部尊重年輕人創作，但莒光園地目的是教育官兵，具有嚴肅性。」莊人祥6日向國防部道歉後，國防部決定不提告。國防部發言人史順文表示，國防部最初並不知道該片是疾管署委託製作，經溝通後已能理解彼此的立場，因此國防部後續不會提告。

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