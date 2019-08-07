網紅拍搞笑片遭國防部嗆告 柯志恩：蔡政府好大我好怕

2019-08-07 13:06 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



蔡政府動輒提告，繼陳菊、林佳龍之後，最近又有網紅因在YouTube平台上拍攝一部類似莒光園地的搞笑宣導片，也被國防嗆告，國民黨立委柯志恩以「動輒提告的蔡政府、你好大我好怕！」加以諷刺。

柯志恩說，蔡政府執政三年多來民生、經濟沒半撇，政治鬥爭、意識形態、階級對立倒是令人印象深刻。在蔡總統任期剩下不到一年的時間內，為了鞏固既得利益、維護政府表面上的形象，無所不用其極的動用國家機器作為執政黨的政治化妝師，不僅打壓異己、肅清不利於執政的政治思想、甚至是箝制民眾的言論自由。

日前一名十九歲大學生，只不過是在PTT上詢問一張照片上，站在陳菊後方的男子是不是私菸案嫌犯「吳宗憲」，既沒有指謫陳菊，也直接請鄉民評論，就被總統府祕書長提告大學生散布謠言、影響公共安寧，最誇張的是刑事警察局更以迅雷不及掩耳的速度，三天內偵破、並將其函送法辦；同樣私菸案，民眾只不過是在臉書評論因華航歸交通部長所管，所以「理論上林佳龍也是走私案的合理嫌犯」，就被堂堂一位大部長嗆聲提告。

而近日一位網紅因在YouTube平台上拍攝一部類似莒光園地的搞笑宣導片，內容大致提及女兵若遇到性騷，不應沉默，網友皆稱相較莒光園地更有創意、也接地氣，結果竟被國防部以影片虛構軍中生活情節、有污衊軍人形象之虞，威脅當事人公開道歉並下架影片，否則就要提告。現在各部會果然是有樣學樣、嗆告人民毫不手軟。

還記得蔡總統曾說過，年輕人別怕和政府機關溝通，還說政府沒聽見可以大聲一點、若一直沒聽見，可以拍桌。姑且不說政府的那張桌子，現在不知道已經收到哪裡去?現在要大聲說話、甚至連「想一下」恐怕都要擔心會不會被哪位大官提告，而且馬上就會有政府機關來「查水表」、移送法辦。

當手無寸鐵的小老百姓，遇到如此龐大的國家機器，也只能無奈的說「你好大我好怕」。看來直到民進黨政府被下架之前，民眾在自己的臉書、IG、LINE上留言或發訊息，都要做到百分之兩百的求證才能發文、即便只是寫個問句，恐怕都要再三思考清楚吧!