親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
柯文哲組民眾黨
韓國瑜競選起跑
總統大選觀測站
新課綱科技教學
政治
軍事
綜合

大學生買雷射筆被捕！ 香港再爆千人警民衝突

網紅拍搞笑片遭國防部嗆告 柯志恩：蔡政府好大我好怕

2019-08-07 13:06聯合報 記者林文義╱即時報導

蔡政府動輒提告，繼陳菊、林佳龍之後，最近又有網紅因在YouTube平台上拍攝一部類似莒光園地的搞笑宣導片，也被國防嗆告，國民黨立委柯志恩以「動輒提告的蔡政府、你好大我好怕！」加以諷刺。 

柯志恩說，蔡政府執政三年多來民生、經濟沒半撇，政治鬥爭、意識形態、階級對立倒是令人印象深刻。在蔡總統任期剩下不到一年的時間內，為了鞏固既得利益、維護政府表面上的形象，無所不用其極的動用國家機器作為執政黨的政治化妝師，不僅打壓異己、肅清不利於執政的政治思想、甚至是箝制民眾的言論自由。

日前一名十九歲大學生，只不過是在PTT上詢問一張照片上，站在陳菊後方的男子是不是私菸案嫌犯「吳宗憲」，既沒有指謫陳菊，也直接請鄉民評論，就被總統府祕書長提告大學生散布謠言、影響公共安寧，最誇張的是刑事警察局更以迅雷不及掩耳的速度，三天內偵破、並將其函送法辦；同樣私菸案，民眾只不過是在臉書評論因華航歸交通部長所管，所以「理論上林佳龍也是走私案的合理嫌犯」，就被堂堂一位大部長嗆聲提告。

而近日一位網紅因在YouTube平台上拍攝一部類似莒光園地的搞笑宣導片，內容大致提及女兵若遇到性騷，不應沉默，網友皆稱相較莒光園地更有創意、也接地氣，結果竟被國防部以影片虛構軍中生活情節、有污衊軍人形象之虞，威脅當事人公開道歉並下架影片，否則就要提告。現在各部會果然是有樣學樣、嗆告人民毫不手軟。

還記得蔡總統曾說過，年輕人別怕和政府機關溝通，還說政府沒聽見可以大聲一點、若一直沒聽見，可以拍桌。姑且不說政府的那張桌子，現在不知道已經收到哪裡去?現在要大聲說話、甚至連「想一下」恐怕都要擔心會不會被哪位大官提告，而且馬上就會有政府機關來「查水表」、移送法辦。

當手無寸鐵的小老百姓，遇到如此龐大的國家機器，也只能無奈的說「你好大我好怕」。看來直到民進黨政府被下架之前，民眾在自己的臉書、IG、LINE上留言或發訊息，都要做到百分之兩百的求證才能發文、即便只是寫個問句，恐怕都要再三思考清楚吧!

 

國民黨立委柯志恩。取自臉書
國民黨立委柯志恩。取自臉書
分享

國軍
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

士兵七夕凌晨連開3槍爆頭慘死 官兵議論紛紛

2019-08-07 10:59

慶富案未明 藍委要高雄銀行履約保證決策「全都露」

2019-08-07 12:44

八軍團新訓旅一兵轟頭自戕 同袍發現制止已來不及

2019-08-07 11:57

203旅士兵開3槍自戕 軍方：加強官兵生命教育

2019-08-07 11:04

八軍團陸軍203旅士兵在崗哨亭開3槍自戕

2019-08-07 10:49

陸軍八軍團 夜哨士兵持槍連發自傷身亡

2019-08-07 10:45

網紅偽冒莒光園地影片 國防部：經溝通後不提告

2019-08-06 19:31

委託網紅製播愛滋防治片惹怒軍方 疾管署出面道歉

2019-08-06 15:46

網紅宣導愛滋防治狂酸莒光園地 國防部要告

2019-08-06 11:05

軍中酒駕隱匿未報 國防部：追究違責

2019-08-06 10:13

軍人酒肇要丟差！鑽這漏洞 一堆人被查獲竟平安下莊

2019-08-06 08:00

陸軍234旅遺失的20發步槍彈 竟然在這裡被找到

2019-08-05 21:23

前國防部長轉任退輔會主委 馮世寬第一人

2019-08-05 18:47

【即時短評】馮世寛回鍋行政團隊 綠軍系信任圈好小

2019-08-05 14:00

馮世寬接退輔會主委 蔡總統盼讓國軍無後顧之憂

2019-08-05 13:09

馮世寛任退輔會主委 國防院：鍾愛中華民國勇於承擔

2019-08-05 12:26

馮世寬接退輔會主委 被讚「大家喜歡的好人」

2019-08-05 10:53

川普再出台灣牌 台灣買到地表最貴戰車

2019-08-05 09:14

軍艦穿台海 實際意涵恐無涉台灣

2019-08-05 09:05

馮世寬 確定接退輔會

2019-08-04 23:39

馮世寬確定接任退輔會 最快明天公布

2019-08-04 22:33
看更多

熱門文章

驚！謝長廷、謝維洲斷了父子關係 謝維洲改名張維洲

2019-08-07 08:30

士兵七夕凌晨連開3槍爆頭慘死 官兵議論紛紛

2019-08-07 10:59

柯文哲創黨 王世堅：場面冷是「現世報」

2019-08-06 16:12

柯文哲轟蔡英文幕僚貪汙 連勝文：想與柯合作的人應看

2019-08-06 21:44

雷倩深夜在臉書表示：今天迎戰東廠 直球對決！

2019-08-07 01:26

兩歲維洲伸手要讓抱...謝長廷夫婦領養後父子情深

2019-08-07 10:43

蔡英文、柯文哲徹底撕破臉 與她身邊的她有關？

2019-08-07 08:00

不分區將提滿34席 柯文哲：要有征戰天下的決心

2019-08-06 17:59

委託網紅製播愛滋防治片惹怒軍方 疾管署出面道歉

2019-08-06 15:46

韓國瑜喊話整合 吳敦義：赴湯蹈火「我也無怨無悔！」

2019-08-06 18:26

李豔秋促藍組「復仇者聯盟」 韓總統、朱副手、郭閣揆

2019-08-07 08:07

柯文哲不可能投入大選了！邱毅：大坑等著郭台銘跳

2019-08-06 17:26

一芳陷「一國兩制」風波 柯文哲：理他幹什麼？

2019-08-06 19:32

【重磅快評】三颱共舞，只想放颱風假？

2019-08-07 09:17

「利奇馬」攪局 韓國瑜郭台銘8日晚上無緣碰面

2019-08-06 22:51

陳水扁預測 2020總統大選如「三腳督」一定會有棄保

2019-08-06 17:28

陸軍八軍團 夜哨士兵持槍連發自傷身亡

2019-08-07 10:45

DPP給帆神9萬月薪 她質疑蔡壁如領12萬當黨秘書長用？

2019-08-06 15:18

館長批柯允許雙重黨籍 只會招來「蟑螂老鼠屎」

2019-08-07 03:22

蘇貞昌臉書圖文宣傳補助 毛嘉慶諷：把百姓當白癡耍

2019-08-06 21:47

整合郭營 藍傳「登門請益」表姐夫張忠謀

2019-08-06 23:32

【重磅快評】柯P創黨不是原子彈 還靠兩位蔡女士撐場面

2019-08-06 17:13

蘇貞昌推9項政績 孫大千：這不是作文比賽

2019-08-07 08:52

不分區提滿34席 柯主席領軍「征戰天下」

2019-08-06 23:25

謝維洲、謝長廷斷父子關係 民進黨謝系幾乎解散

2019-08-07 10:52

謝淑亞點頭了！國民黨雲林下屆立委將由2名女將出征

2019-08-07 10:52

與柯文哲達成贊助、合作默契？ 郭台銘陣營：胡說

2019-08-07 10:38

八軍團陸軍203旅士兵在崗哨亭開3槍自戕

2019-08-07 10:49

柯文哲轟蔡英文幕僚貪汙 錢震宇：帳到底算誰的？

2019-08-06 23:24

韓國瑜送花祝柯P生日快樂 也賀台灣民眾黨誕生

2019-08-06 14:22

韓國瑜揭露「選舉最大秘密」 大家紛紛跟進洩密

2019-08-07 12:11

柯文哲：我與郭台銘是美日中都可接受的人

2019-08-06 19:22

王金平證實周一跟柯文哲會面 未來是否合作留伏筆

2019-08-07 11:00

柯文哲：國家資源不當使用是貪汙

2019-08-07 00:09

【即時短評】柯文哲以柔克剛 打如意算盤？

2019-08-06 22:44

區域立委競爭激烈 綠委：難跟民眾黨談合作

2019-08-06 15:58

超閃！柯文哲組黨 陳佩琪：今後你遇到什麼我都會跳出來

2019-08-06 19:18

垃圾不分藍綠白…柯P這些金句 政敵撿槍改造反擊

2019-08-07 09:00

柯文哲創黨任主席 王、郭花籃露玄機

2019-08-06 14:59

兩黨會談／時力、民進黨達共識 對方已提名選區暫不提名

2019-08-06 19:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top