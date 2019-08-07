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慶富案未明 藍委要高雄銀行履約保證決策「全都露」

2019-08-07 12:44聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

慶富獵雷艦超貸一案至今真相未明，國民黨立院團今舉行記者會，呼籲高雄地檢署必須依法行政、獨立調查，不可以遇到總統府秘書長陳菊就自動轉彎，踐踏司法公信力。國民黨團表示，下會期將要求高雄銀行把當時履約保證決策「全都露」，還給國人一個真相。

國民黨團總召曾銘宗表示，獵雷艦弊案最重要的關鍵在高雄銀行，103年10月23日慶富公司得標獵雷艦案總金額349億3300萬元，緊接著11月7日高雄銀行開立了履約保證金17.4億元，高雄銀行辯稱慶富公司提供了16億8500萬元存款質押，銀行並沒有風險。但事實上，慶富公司所提供的存款質押，都是從其關係企業和外界調借款而來，高雄銀行早就知道慶富公司財務並不健全，卻執意提供高額履約保證金。

曾銘宗質疑，倘若沒有當時的高雄市政府高層護航慶富公司，這些高額貸款貸得出去嗎？履約保證金開得出去嗎？會衍生出後來獵雷艦詐貸弊案嗎？他指出，獵雷艦在105年2月4日簽約，但慶富公司信用不佳，找不到主貸銀行，因此在104年8月間，找到一家泛公股銀行董事長，條件是以200萬美元行賄該董事長做為主貸條件，交款地點在澳門，國民黨團在財委會踢爆此事，卻仍不見檢調積極偵辦。

根據曾銘宗查證， 104年3月12日高雄銀行對慶洋投資公司核貸營運週轉金5億3千萬元及中期擔保放款3億元，結果3月20日慶陽公司總經理陳偉郎就遭受票信拒絕往來處分，顯然慶富公司和其關係企業財務狀況不佳，高雄銀行仍給予貸款。更誇張的是，105年7月7日高雄銀行核貸慶富短放1億元，及開立國內即期信用狀3億元等鉅額營運週轉金。

另外，曾銘宗指出，105年10月7日當時的高雄市政府海洋局長王端仁，私自到慶富公司，喬如何讓慶富獨家取得興達港獵雷艦造船廠土地，到底是誰叫他去的？迄今的調查仍無聲無息。而金管會在106年1月3日下午4點，由當時的主委李瑞倉公然在主委辦公室，與慶富公司副董事長陳偉志喬獵雷艦資金周轉事宜，這到底又是誰給金管會指示，要求替慶富喬資金呢？到目前為止，檢調仍沒有調查清楚、石沉大海。

國民黨立委賴士葆表示，慶富案看似很複雜，其實關鍵在於一間小公司為何能承包349億元的大案？重點也在於沒有高雄銀行履約保證，就沒有後來的弊案。一年前立院財委會成立調閱小組，唯獨調閱不到高雄銀行當時的履約保證資料，連金管會都表示無奈，這背後到底藏鏡人是誰？如今高雄執政者易主，國民黨團將在下會期財委會中，再度要求高雄銀行將當時決策給予慶富公司履約保證過程，完整公諸於世。

國民黨立委費鴻泰說，從高雄下水道超過180公分沒清淤、雨後的5千個天坑、高雄銀行超貸案到總統府私菸案，所有的弊案、醜聞遇到陳菊就自動轉彎，所有高雄幫的官員，沒人出面道歉且官位越做越大；負債330億元的市府負債，也不見陳菊說請楚講明白，更不見檢調積極偵辦，給國人一個真相。

國民黨團舉行「獵雷艦石沈大海 慶富案沒人負責」記者會。圖／國民黨團提供
國民黨團舉行「獵雷艦石沈大海 慶富案沒人負責」記者會。圖／國民黨團提供
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