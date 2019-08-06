網紅宣導愛滋防治狂酸莒光園地 國防部要告

2019-08-06 11:05 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



網紅「阿瀚PO影片」拍攝影片「懊悔」宣導愛滋防治，粗曠的主角男扮女裝，穿迷彩內衣戴國軍小帽，嗲聲嗲氣模仿女兵，自況假日出遊疑性交染愛滋，影片全程仿華視國防部莒光園地橋段，嘲諷意味十足。翻攝「阿瀚PO影片」「懊悔」 分享 facebook 網紅「阿瀚PO影片」拍攝影片「懊悔」宣導愛滋防治，粗曠的主角男扮女裝，穿迷彩內衣戴國軍小帽，嗲聲嗲氣模仿女兵，自況假日出遊疑性交染愛滋，影片全程仿華視國防部莒光園地橋段，嘲諷意味十足，網友也留言稱「完全把莒光招牌的尷尬癌演技演出來了」，訕笑「莒光園地」者所在多有。此舉上午惹怒國防部，公開要求網紅道歉、影片下架，否則提告。

「阿瀚PO影片」有多部自拍戲謔片是以「類莒光園地」的影片形象為背景。部分疑接受公家單位委託製播，軍方不甘履遭消遣，公開反制。

國防部表示，針對近期網路YouTube平臺「阿翰PO影片」，陸續製播出偽冒「莒光園地」電視教學的戲謔影片，藉以吸引點閱率，國防部今（6）日表示嚴正抗議。該影片以軍中生活為題虛構情節拍攝，與莒光園地製播精神與教育意涵相悖，且有汙衊軍人形象之虞，國防部將要求當事人公開澄清、道歉並將影片下架，否則將循法律途徑提出告訴，以維軍譽。