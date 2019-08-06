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網紅宣導愛滋防治狂酸莒光園地 國防部要告

2019-08-06 11:05聯合報 記者洪哲政╱即時報導

網紅「阿瀚PO影片」拍攝影片「懊悔」宣導愛滋防治，粗曠的主角男扮女裝，穿迷彩內衣...
網紅「阿瀚PO影片」拍攝影片「懊悔」宣導愛滋防治，粗曠的主角男扮女裝，穿迷彩內衣戴國軍小帽，嗲聲嗲氣模仿女兵，自況假日出遊疑性交染愛滋，影片全程仿華視國防部莒光園地橋段，嘲諷意味十足。翻攝「阿瀚PO影片」「懊悔」
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網紅「阿瀚PO影片」拍攝影片「懊悔」宣導愛滋防治，粗曠的主角男扮女裝，穿迷彩內衣戴國軍小帽，嗲聲嗲氣模仿女兵，自況假日出遊疑性交染愛滋，影片全程仿華視國防部莒光園地橋段，嘲諷意味十足，網友也留言稱「完全把莒光招牌的尷尬癌演技演出來了」，訕笑「莒光園地」者所在多有。此舉上午惹怒國防部，公開要求網紅道歉、影片下架，否則提告。

「阿瀚PO影片」有多部自拍戲謔片是以「類莒光園地」的影片形象為背景。部分疑接受公家單位委託製播，軍方不甘履遭消遣，公開反制。

國防部表示，針對近期網路YouTube平臺「阿翰PO影片」，陸續製播出偽冒「莒光園地」電視教學的戲謔影片，藉以吸引點閱率，國防部今（6）日表示嚴正抗議。該影片以軍中生活為題虛構情節拍攝，與莒光園地製播精神與教育意涵相悖，且有汙衊軍人形象之虞，國防部將要求當事人公開澄清、道歉並將影片下架，否則將循法律途徑提出告訴，以維軍譽。

國防部表示，「莒光園地」節目為國軍重要精神教育課程，置重點於建立官兵「恪遵憲法規範、堅定愛國信念、砥礪忠貞志節、落實軍隊國家化」等正確認知，不容以戲謔、不雅舉措，刻意誤導民眾，破壞國軍形象，藉此謀利。國軍以守護國家安全為職志，籲請國人共同抵制刻意汙衊行為，維護官兵形象和尊嚴。

國防部自製圖卡，籲網友認清莒光園地的螢幕形象。國防部提供
國防部自製圖卡，籲網友認清莒光園地的螢幕形象。國防部提供
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國軍莒光園地國防部網紅
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