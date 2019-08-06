軍中酒駕隱匿未報 國防部：追究違責

2019-08-06 10:13 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



審計部決算報告披露，指「軍中酒駕，國防部提報僅一成」等節。國防部今天表示，將依要求依規定辦理懲處，並追究「隱匿未報」違責，務求毋枉毋縱，嚴肅軍風紀律。

國防部指出，軍方依審計部提供104年至107年期間，共計41萬7235筆涉犯酒駕人員資料，經比對軍職及聘雇人員計有4720筆，國防部已列管480人。

國防部進一步說，其餘與審計部「107年度中央政府總決算審核報告」列計人數差距部分，為「役前、役後」期間肇生酒駕案件、「非國防部所屬單位人員」，以及肇案後隱匿未報辦理退役、退伍等三類人員。目前隱匿未報仍在役者尚有297人，國防部已於108年7月26日令交各單位要求依規定辦理懲處，並追究「隱匿未報」違責，務求毋枉毋縱，嚴肅軍風紀律。

國防部強調，後續將協調交通部建立通報平台，提供違反「道路交通管理處罰條例」名冊，經核校後，若涉隱匿未報人員，將依規定嚴懲。

國防部表示，防制酒駕工作向來為國軍要求重點，為貫徹政府「酒駕零容忍」政策，國防部配合立法院108年3月26日修正「道路交通管理處罰條例」，提高酒駕懲罰標準，於5月8日修訂懲罰參考基準，提高行政懲度，凡酒精濃度0.25毫克以上者，核予「酒駕汰除、肇事撤職」處分，以遏止酒駕行為。

審計部決算報告並披露，軍中性騷案件數微幅上揚。國防部則表示，統計國軍民國105-107年「性騷擾」實際成立案件，分別為24、29、36件，均依規定納編外聘委員召開「性騷擾申訴審議會」，並核予懲處，絕不寬貸。

國防部進一步表示，為周延性騷擾法制程序，業已修訂「國軍人員性騷擾處理及性侵害預防實施規定」、「國軍人際關係行為規範」及「國軍內部管理工作教範」，並置重點於性別分際、調查人員教育訓練、處理流程及被申訴人調整單位等精進作為；經統計108年迄今實際成立案件僅有9件，已收實效。