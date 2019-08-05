馮世寬接退輔會主委 被讚「大家喜歡的好人」

2019-08-05 10:53 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



蔡英文總統曾頒授馮世寬一等景星勳章。 圖／取自總統府網站 分享 facebook 行政院今發布新聞稿指出，前國防部長馮世寬確定接任國軍退除役官兵輔導委員會主委。行政院發言人Kolas Yotaka表示，馮世寬接任退輔會主委後，行政院期許他秉持過去對袍澤的愛護，完善退伍軍人的就醫、服務照顧等措施，也希望借重他對公司治理的專業，強化就業、就學等專長培訓，協助退伍軍人展開下一階段的人生發展。

總統府特勤私菸案爆發後，邱國正接掌國安局，退輔會主委一職今確認由馮世寬接任。馮世寬是蔡英文首任國防部長，直到去年2月卸任，後轉任國防部出資成立的智庫「國防安全研究院」董事長。

Kolas表示，馮主委軍職歷練完整，他是空軍官校48期畢業，熟稔國軍建軍備戰，國防轉型等規劃。從事軍職期間，對袍澤愛護有加，備受肯定。此外，馮主委熟悉產業，具公司治理專長，空軍二級上將退伍後，先後曾擔任漢翔公司董事長、國防部部長、國防安全研究院董事長。對國防產業、國防科技有全盤了解，並展現對公司治理的專業能力。

Kolas指出，馮主委也熟悉國際事務，強化國際退伍軍人事務交流，過去曾經駐美，歷任軍職更參與多項國際軍事事務交流，熟悉國際事務的推展。未來希望借重他的國際事務能力，強化我國的國際退伍軍人事務交流工作。

黨政人士指出，這會請馮世寬掌退輔會有幾點原因，第一馮世寬在軍職體系裡面歷練完整，資歷資深，且在擔任國防部長任內替國防轉型等等做出貢獻，也是一個很溫暖的人，對袍澤很愛護也受愛戴，「是大家喜歡的好人。」

黨政人士表示，除了做人就是做事，馮世寬也當過國安院董事長，對於國防科技產業有很通透的了解，也因為曾經駐美，擁有國際交流的能力，不只單面向的能力，對於鼓勵士氣、穩定軍心都是非常適合的人選。

馮世寬1945年生，學歷為三軍大學戰爭學院1987年班、三軍大學空軍學院1981年班、空軍軍官學校第48期。其經歷包含：國防安全研究院董事長、國防部部長、漢翔航空工業公司董事長、國防部參謀本部副總參謀長、空軍副總司令、空軍作戰部司令等。

過往我國擔任過國防部長與退輔會主委的包括蔣經國、鄭為元、高華柱，但都是先擔退輔會主委，才任國防部長，馮世寬則是首例。