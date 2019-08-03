李文忠「當一天和尚撞一天鐘」 要在退輔會完成此事

2019-08-03 21:35 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



退輔會昨天發出新聞稿，轉述退輔會代理主委李文忠的政策指示說，他「當一天和尚撞一天鐘」，已下令會屬機構立即檢視是否有陋習陋規，例如醫院人事及採購、農場公關接待等，一週內提出問題及改革建議，兩週內初步定案，將交由新任主委做最後決定。

退輔會表示，鑒於華航私菸陋習的教訓，李文忠日前在會務會報中，要求各處及所屬機構立刻檢視經管業務是否有陋習陋規。而外傳退輔會新任主委以國防院長馮世寬呼聲高。

退輔會指出，退輔會前主任委員邱國正臨危受命接任國安局長，由副主委李文忠奉命代理主委。李文忠表示，政黨輪替的意義在錯誤、不好的政策會被檢視、改變，陋習陋規會被挖掘、革除，人民要求的就是政治清明，這端賴對權力、利益的節制及監督。

李文忠說，除弊相對興利較為容易，但陋習陋規涉及既有陳規及既得利益，更需要領導者及政務官拿出決心及魄力。輔導會同仁過去三年來協助兩位主委完成許多改革，他現在代理主委，他會當一天和尚撞一天鐘，努力革除退輔會的陋習陋規。