親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
韓國瑜力拚整合
特勤私菸案延燒
柯文哲組新政黨
時代力量鬧分歧
總統大選觀測站
政治
軍事
綜合

高雄知名阮綜合醫院兄弟鬩牆 白色巨塔爆經營權之爭

台商資金回流破5000億 蘇貞昌報喜：提前達陣

小艇追巨艦 海巡百噸艇狂呼兩萬噸大陸軍艦停船

2019-08-03 13:18聯合報 記者洪哲政╱即時報導

金門料羅灣東南外海，日前深夜發生一起我國籍貨輪擦撞大陸軍艦的海事意外，驚動國安會。官員披露，事發後，這艘中共071級船塢登陸艦「龍虎山」號曾經追逐我方肇事貨輪，海巡艇趕到追上後，透過海事頻道CH16向軍艦廣播後，雙方取得了溝通。這是中共軍艦回應我海巡艇正式紀錄的首例。

官員指出，大陸軍艦向來不開啟AIS（船位自動回報系統），在我方經驗裡，也從未回應過任何公務船舶的呼叫。而過去我方鮮有公務船舶敢追逐大陸軍艦，「沒人敢追」，這次開了首例。而陸艦最後回應我方呼叫，其實頗具善意。

官員表示，我國籍散裝貨輪「友泰一號」當晚於料羅南南東方19.5浬處疑似與陸方軍艦發生擦撞後，貨輪往回向金門航行，這艘龍虎山號曾經追逐過貨輪。

海巡接報案的資訊是「疑似軍艦」，但原不知對方真是軍艦，後來發現巨大船影，再增派百噸艇趕赴現場。而海巡艇實施緊追趕上時，軍艦已改往大陸方向航行，海巡艇一直追到距陸岸僅8、9浬，其實已不確定是否在我方執法範圍。

官員表示，海巡艇在約0.5浬的距離，持續透過國際船舶頻道CH16多次呼叫這艘巨大的陸艦，希望了解對方追逐我方貨輪理由，並要求對方停船，以供登檢搜證，表達透過兩岸機制釐清肇事責任，辦理後續賠償。而陸艦一度相應不理，但最後終於透過國際頻道回應，婉拒海巡艇搜證要求，並表示因艦艇尾受損，須緊急返港實施害控管。對方還解釋，一度追逐貨輪的目的是為確認貨輪舷號。

共軍第5艘071級船塢登陸艦「龍虎山」號。圖／新浪網、作者：香港文匯報
共軍第5艘071級船塢登陸艦「龍虎山」號。圖／新浪網、作者：香港文匯報
分享
海巡百噸級巡防救難艇。 圖／海岸巡防署提供
海巡百噸級巡防救難艇。 圖／海岸巡防署提供
分享

國軍國安會海巡
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

九鵬基地海空操演 飛彈命中率98.1%

2019-08-02 14:31

國防部公布九鵬基地飛彈測考實況 命中率98.1％

2019-08-02 11:28

國防部說明 私菸案後三大將領異動理由

2019-08-02 10:13

退將：將領調動宛如走馬燈 破壞國軍人事制度

2019-08-01 22:36

中星軍演 由在台完成傘訓的星國突擊營擔綱參演

2019-08-01 16:07

升中將七個月 楊基榮接掌陸軍六軍團

2019-08-01 14:19

雲豹二代M2樣車戰測首曝光 台灣甲車血統正式註記

2019-08-01 13:09

大陸頻軍演 蔡英文：國軍有萬全準備可捍衛主權

2019-08-01 13:06

AIT安全合作月 酈英傑將發表美台安全合作演說

2019-08-01 12:05

共軍2萬多噸巨艦擦撞我貨輪挾往廈門 海巡百噸艇截回

2019-08-01 11:51

六軍團指揮官黃金財 接任憲兵指揮官

2019-07-31 19:31

新兵談伙食「我能活到退伍？」 他掉31公斤媽問：你是誰？

2019-07-31 17:22
看更多

熱門文章

【重磅快評】郭台銘幕僚搶戲了！韓國瑜、柯文哲傷腦筋 　

2019-08-02 18:03

韓郭合作幾乎絕望？邱毅說吳敦義的歷史定位就在這一人

2019-08-02 16:25

私菸案國安局長下重手 涉案者全面臨調職、主官記過

2019-08-02 14:47

苦苓一句話狠嗆柯文哲組黨 網友推：一針見血

2019-08-02 14:59

誰最接近總統標準？ 柯文哲秒答：郭台銘啊

2019-08-03 00:59

韓國瑜大選起跑日 郭台銘、王金平今會面

2019-08-03 00:47

柯文哲隨興組黨 蔡壁如爆：一頓飯後決定由她當發起人

2019-08-02 21:03

不滿柯文哲組台民黨 他提案：政黨名稱不應混淆歷史

2019-08-02 21:23

「柯組黨」這顆原子彈 龍介仙預言：這群人死定了

2019-08-03 10:00

華航調查報告出爐！機邊交貨始於2016年久安專案

2019-08-02 16:30

誰最接近下任台灣總統標準 柯文哲秒答：郭台銘啊

2019-08-02 23:01

傳馮世寬重出江湖 接任退輔會主委

2019-08-02 20:06

任一邊一國行動黨黨魁？ 游錫堃臉書說「抱歉了」

2019-08-02 22:23

觀察站／郭王會 國民黨憂心更分裂

2019-08-03 00:55

喬王婉拒副手 韓國瑜發182字聲明提政治領袖未見王金平

2019-08-02 15:00

徐永明解析 從這點看出韓國瑜抗壓力嚴重不足

2019-08-02 23:53

國安局：76人涉案、共購買7977條免稅菸

2019-08-02 15:48

謝龍介：柯文哲向郭台銘叫牌「等到8月底」不然阿北就御駕親征

2019-08-03 09:49

成功不必在我！張善政明確答覆黃暐瀚「不選2020！」

2019-08-02 15:30

丈量李佳芬祖墳連摔2次 民俗專師驚：觸怒亡者引禍

2019-08-02 15:05

林昶佐、洪慈庸完美跑位 牛煦庭：洪不退牽制了台民黨

2019-08-02 16:08

馬英九：韓、郭主張不完全一樣 但還是可以合作

2019-08-02 16:41

彰檢4名戰將調升 襄閱主任檢察官婉拒升官回任檢察官

2019-08-02 19:29

扁：柯組黨時力最大受災戶 綠委過半「不可能的任務」

2019-08-02 20:20

韓國瑜桃園造勢 首站「111號」龜山壽山巖湧現人潮

2019-08-03 10:42

國安局私菸案件檢討報告 一人最多買1037條

2019-08-02 16:04

影／向郭台銘喊話 馬英九：希望支持黨的團結

2019-08-02 16:32

競選總統行程開跑 韓國瑜今搗桃園藍票倉要打響第一戰

2019-08-03 11:41

韓國瑜盼整合 郭台銘幕僚：先說兩岸路線立場與價值觀

2019-08-02 14:47

柯談柔性政黨：就是允許雙重黨籍

2019-08-02 16:44

韓國瑜明啟動競選 傳郭台銘王金平「郭王會」

2019-08-02 19:50

為陳菊辯護？ 總統府：府秘書長不在特勤中心指揮體系

2019-08-02 17:20

「台灣民眾黨」黨名有變數？林濁水：內政部別搞小動作

2019-08-02 22:53

基隆議員張耿輝挺柯P打頭陣 宣布擬加入台灣民眾黨

2019-08-02 19:20

私菸案 國安局清查：76人涉案

2019-08-03 00:26

郭柯合？郭營：郭柯沒交集 脫黨參選是假議題

2019-08-02 14:42

柯文哲期待郭台銘 蔡英文：最好選擇還是蔡英文

2019-08-03 10:45

柯文哲稱「倉促起意」組黨 不少民代表態加入

2019-08-03 00:09

韓「誠心、耐心、信心」拚整合 起手式2大內憂

2019-08-03 00:43

新聞眼／「顧全大菊」 國安局自動轉彎？

2019-08-03 00:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top