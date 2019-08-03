小艇追巨艦 海巡百噸艇狂呼兩萬噸大陸軍艦停船

2019-08-03 13:18 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



金門料羅灣東南外海，日前深夜發生一起我國籍貨輪擦撞大陸軍艦的海事意外，驚動國安會。官員披露，事發後，這艘中共071級船塢登陸艦「龍虎山」號曾經追逐我方肇事貨輪，海巡艇趕到追上後，透過海事頻道CH16向軍艦廣播後，雙方取得了溝通。這是中共軍艦回應我海巡艇正式紀錄的首例。

官員指出，大陸軍艦向來不開啟AIS（船位自動回報系統），在我方經驗裡，也從未回應過任何公務船舶的呼叫。而過去我方鮮有公務船舶敢追逐大陸軍艦，「沒人敢追」，這次開了首例。而陸艦最後回應我方呼叫，其實頗具善意。

官員表示，我國籍散裝貨輪「友泰一號」當晚於料羅南南東方19.5浬處疑似與陸方軍艦發生擦撞後，貨輪往回向金門航行，這艘龍虎山號曾經追逐過貨輪。

海巡接報案的資訊是「疑似軍艦」，但原不知對方真是軍艦，後來發現巨大船影，再增派百噸艇趕赴現場。而海巡艇實施緊追趕上時，軍艦已改往大陸方向航行，海巡艇一直追到距陸岸僅8、9浬，其實已不確定是否在我方執法範圍。