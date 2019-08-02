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國防部公布九鵬基地飛彈測考實況 命中率98.1％

2019-08-02 11:28聯合報 記者洪哲政╱即時報導

國軍海空軍實彈射擊訓練連日在屏東九鵬基地實施驗測，昨日結束。國防部上午表示，各軍種在操演中總計執行12類、117枚飛彈及精準炸彈實彈射撃。國防部同時公布天弓防空飛彈、雄風三型反艦飛彈、標準一型防空飛彈和魚叉飛彈等彈種操演實況。

國防部曾披露，截至7月1日為止，這項操演命中率高達98.1%。

國防部上午表示，海、空軍連日來，在屏東九鵬基地及東部外海進行年度的例行性操演，驗證平日訓練成果，據以強化官兵實彈射擊經驗，達成「防衛固守、重層嚇阻」戰略目標。

國防部說，對於參演部隊以高命中率完成操演訓練任務，國防部長嚴德發給予高度肯定與讚揚。國防部長嚴德發表示，操演過程與結果，說明中華民國國軍是一支有能力、有信心，保衛國家安全、守護民主自由成果的堅實勁旅，更證明「我們是可恃戰力！我們是訓練精良的部隊！」

國防部指出，國軍每年7到9月在九鵬基地實施飛彈射擊訓練，已行之有年，此次射擊訓練是依整體防衛作戰構想的設計、想定與狀況，依作戰進程，區分地對空、空對空、空對艦、艦對空、艦對艦等5種模式，將基礎和不對稱戰力，運用主力戰機與艦艇納入訓練。

國防部指出，今年海、空軍飛彈射擊訓練計劃執行12類、117枚飛彈及精準炸彈實彈射撃。整個操演過程與結果，參演部隊士氣高昂，官兵的表現與優異的成績，足證國軍在武器裝備、人員訓練等方面，都有長遠進步，說明國軍為提升國防戰力與強化防衛實力，不斷精益求精。

國防部強調，面對敵情的變化與威脅，國軍都能夠充分掌握臺海周邊海、空域動態，即時應處，保持最好的準備；同時，國軍仍將持續強化戰訓整備，提升關鍵防衛戰力，我們絕對有能力、有信心捍衛國家安全，守護家園，進而維護區域和平穩定，確保中華民國台灣的民主自由及國土主權。

空軍麻雀飛彈在九鵬基地射擊實況。國防部提供
空軍麻雀飛彈在九鵬基地射擊實況。國防部提供
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海軍標準一型防空飛彈實彈試射。國防部提供
海軍標準一型防空飛彈實彈試射。國防部提供
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飛彈中靶畫面。國防部提供
飛彈中靶畫面。國防部提供
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海軍標準一型防空飛彈實彈試射。國防部提供
海軍標準一型防空飛彈實彈試射。國防部提供
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愛國者飛彈彈試射畫面。國防部提供
愛國者飛彈彈試射畫面。國防部提供
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國軍天弓一型防空飛彈射擊。國防部提供
國軍天弓一型防空飛彈射擊。國防部提供
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國軍天弓一型防空飛彈射擊。國防部提供
國軍天弓一型防空飛彈射擊。國防部提供
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空軍麻雀飛彈射擊。國防部提供
空軍麻雀飛彈射擊。國防部提供
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雄三反艦飛彈發射實況。國防部提供
雄三反艦飛彈發射實況。國防部提供
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魚叉飛彈中靶畫面。國防部提供
魚叉飛彈中靶畫面。國防部提供
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空軍操作天兵雷達鎖定目標。國防部提供
空軍操作天兵雷達鎖定目標。國防部提供
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雄三反艦飛彈發射實況。國防部提供
雄三反艦飛彈發射實況。國防部提供
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空軍麻雀飛彈遙控操作。國防部提供
空軍麻雀飛彈遙控操作。國防部提供
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海軍標準一型防空飛彈實彈試射。國防部提供
海軍標準一型防空飛彈實彈試射。國防部提供
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