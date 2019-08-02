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國防部說明 私菸案後三大將領異動理由

2019-08-02 10:13聯合報 記者洪哲政╱即時報導

因應私菸案引發的將領異動，有退將批評是「將領調動宛如走馬燈，破壞人事制度」。國防部今罕見說明各將領異動理由，強調「均屬適切」。

總統府侍衛長張捷中將，因為私菸案遭調任陸軍司令部委員，引發軍中人事調動，包括憲兵指揮官鍾樹明中將調任侍衛長，陸軍六軍團指揮官黃金財中將調任憲兵指揮官，六軍團副指揮官楊基榮中將，調任六軍團指揮官。

但因為調任新職，鍾樹明與黃金財的原職務，都未達到國軍人事制度中，擔任重要軍職需滿一年的基本資歷。黃金財接掌六軍團，只有七個半月；鍾樹明擔任憲兵指揮官，還不到兩個月。楊基榮則是剛晉升半年的新科中將，就接任全國最大作戰區（第六軍團）的指揮官。退將吳斯懷批評，「將領調動宛如走馬燈，破壞人事制度」。

國防部今天回應表示，國軍各項人事調整均依職務屬性、任務需求、年班經管、職務歷練及個人特質等因素綜合考量，並依據「陸海空軍軍官士官任職條例」等規定，按程序召開人評會，由委員共同評議後薦報。

國防部表示，總統府中將侍衛長屬重要暨榮譽職務，考量鍾樹明中將係75年班，歷練完整、部隊實務管理經驗豐富、領導風格剛正，依當前任務需要，適宜接任侍衛長，可發揮領導及管理專才。

國防部指出，新任憲兵指揮部指揮官黃金財中將，曾任陸軍澎防部及六軍團中將指揮官等職，中將主官任期已達2年，並於任職六軍團指揮官期間，嫻熟北部及中樞地區防衛作戰、反恐應援任務，可迅速無縫接軌領導憲兵指揮部遂行特種警衛及中樞防衛等重要工作。

國防部進一步說，新任陸軍第六軍團指揮官楊基榮中將係陸軍官校75年班，曾任六軍團所屬21砲指部指揮官、蘭指部指揮官等重要主官職務，並任職陸軍第六軍團副指揮官1年1個月，累積在六軍團服務時間已長達3年1個月，熟稔軍團各項戰、演、訓及災害防救任務，就經管年班及職務適任性而言，均屬適切。

國防部強調，上揭職務調整適才適所，國防部均依權責，按人事作業程序評選薦報，感謝各界對國防事務的關心與愛護。

憲兵指揮部指揮官鍾樹明將接任總統府侍衛長。 圖／聯合報系資料照片
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去年12月25日，楊基榮參加國軍將官晉任典禮，元旦正式升為中將，七個月後接掌陸軍最大的六軍團，創下紀錄。資料照，記者程嘉文／攝影
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黃金財（右）在澎防部任內主持官兵晉任典禮後，與晉任部屬全家合影。圖／軍聞社
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