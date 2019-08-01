退將：將領調動宛如走馬燈 破壞國軍人事制度

2019-08-01 22:36 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



總統府侍衛長張捷中將，因為總統府特勤走私免稅菸案被調職，相關的軍中人事調動，包括憲兵指揮官鍾樹明中將調任侍衛長，陸軍六軍團指揮官黃金財中將調任憲兵指揮官，六軍團副指揮官楊基榮中將，調任六軍團指揮官。

不過因為調任新職，鍾樹明與黃金財的原職務，都未達到國軍人事制度中，擔任重要軍職需滿一年的基本資歷。黃金財接掌六軍團，只有七個半月；鍾樹明擔任憲兵指揮官，還不到兩個月。楊基榮是剛晉升半年的新科中將，就接任全國最大作戰區（第六軍團）的指揮官。

對此，陸軍前副司令、退役中將吳斯懷批評，這幾位將軍都是自己當初帶領過的優秀學弟，本職學能都不成問題，但是這種宛如走馬燈的調動方式，不僅使主官與部屬來不及彼此了解、培養默契，更對軍中人事造成制度性破壞。

吳斯懷說，以侍衛長而言，現任中將或是可以占缺晉任的少將，符合條件者恐怕有廿卅人之多，為何卻要派剛接任憲兵指揮官，連所屬部隊都未必巡視完的鍾樹明？黃金財接掌「軍團級」單位最大的六軍團，又被放去規模小得多的憲兵。楊基榮正常的升遷方式，是調為「軍級」主官，例如花蓮、澎湖、馬祖等指揮官，或回到參謀本部擔任聯參次長，結果卻直接扶正接掌六軍團，一下子就跳到軍團級主官之首，「接下來他還有哪邊能調呢？」對這幾位當事將領，乍看似乎備受重用，但對他們的軍旅長期發展，其實卻是不公平。

他也強調，軍隊是龐大的科層體系，即使同樣官階的職缺，也有資深資淺之別，軍官的人事經管，非常強調循序漸進，歷練各種職務，一步一步往上爬。但蔡政府近來的調動，卻打破這樣的規律，有人一下子跳好幾級，有些人在同官階職務上「倒退」。