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中星軍演 由在台完成傘訓的星國突擊營擔綱參演

2019-08-01 16:07聯合報 記者洪哲政╱即時報導

新加坡陸軍日前披露，所屬新加坡3師第1突擊營（1 Cdo Bn），與中共解放軍南方戰區陸軍司令部（STAC）第74集團軍約240名官兵，正共同進行為期10天的聯合軍事演習。根據了解，參演的新加坡突擊營官兵，均是在我國屏東大武營完成傘訓，網友關切這項操演內容是否將衝擊台星兩國軍事合作計畫？但軍方透露，兩國軍事訓練合作如常，「星光計畫」並未受影響。

根據新加坡陸軍在官方臉書粉絲頁披露的內容，這項「中新聯合訓練」自2009年創辦以來，已是第4屆，今年於7月27日至8月5日展開，雙方共同共同執行城市作戰訓練與快速降落等科目，而參演的新加坡3師第1突擊營曾來台受訓，所屬官兵皆在屏東大武營完成傘訓。而根據辨識，新加坡參演官兵全屬華裔，未見其他族裔官兵參演。

新加坡強調，此次演習強化新加坡與「中國」之間熱情友好的雙邊防務關係，也增進了蘇丹武裝部隊與解放軍之間的相互信任和理解。而兩國軍隊除雙邊演習外，還將通過高層交往互訪、「課程交接」與港口通話等方式，定期互動。

照片曝光後引發網友討論，認為使用美製裝備與我方訓練的新加坡部隊已公開與共軍進行協同演習，是否衝擊台星雙方現行代號「星光計畫」的軍事合作訓練。但據了解，我方對此事表達理解，雙方合作並不受影響。

據了解，新加坡在台演訓，過去均以英文進行參謀作業，但2012年起要求全部用中文寫作，包含參謀作業與計畫命令寫作，而所有星光部隊長，積極要求幹部，以中文下命令、用中文簡報，顯然為中星聯合軍演作準備。

「中新聯合訓練」年於7月27日至8月5日展開，雙方共同共同執行城市作戰訓練與快速...
「中新聯合訓練」年於7月27日至8月5日展開，雙方共同共同執行城市作戰訓練與快速降落等科目，而參演的新加坡第3分區蘇丹武裝部隊第一突擊營曾來台受訓，所屬官兵皆在屏東大武營完成傘訓。圖/新加坡陸軍臉書官方粉絲專頁
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「中新聯合訓練」年於7月27日至8月5日展開，根據辨識，新加坡參演官兵全屬華裔，...
「中新聯合訓練」年於7月27日至8月5日展開，根據辨識，新加坡參演官兵全屬華裔，未見其他族裔官兵參演。圖/新加坡陸軍臉書官方粉絲專頁
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這項「中新聯合訓練」年於7月27日至8月5日展開，雙方共同共同執行城市作戰訓練與...
這項「中新聯合訓練」年於7月27日至8月5日展開，雙方共同共同執行城市作戰訓練與快速降落等科目。圖/新加坡陸軍臉書官方粉絲專頁
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