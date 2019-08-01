升中將七個月 楊基榮接掌陸軍六軍團

2019-08-01 14:19 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



配合總統府「私菸案」造成國軍將領人事調動，昨天晚間軍中傳出，陸軍六軍團指揮官黃金財中將內定接掌憲兵指揮官，遺缺將會由副指揮官楊基榮中將接任。今天早上，軍方立刻就舉行了兩位新官的布達儀式。在參謀總長沈一鳴上將監交下，黃金財剛將軍團印信交給楊基榮，立刻便與沈一鳴一同趕往台北的憲兵指揮部，接下憲兵的印信。

這一波新調動的將官，幾乎都在任未久，尚未到國軍人事規定「重要軍職需滿一年以上才算資歷」的門檻，立刻就調新職。

由於原總統府侍衛長張捷中將因為私菸案下台，調任陸軍司令部委員，總統府決定，由才接任憲兵指揮官兩個月的鍾樹明中將轉任。憲兵指揮官，原本外界猜測可能由現任三位軍團指揮官中最資深、在職最久，先前就已傳出異動風聲的八軍團劉得金中將接任，結果大爆冷門，由上任七個多月的黃金財中選。

六軍團負責北台灣（含宜蘭）的防衛，在本島三個軍團中兵力最大，也因此副指揮官為中將缺，其他軍團皆為少將缺。楊基榮去年7月由國防大學教育長調任六軍團副指揮官，今年元旦才升中將。如今「扶正」出掌六軍團，也創下晉升不到一年的「菜」中將接掌六軍團的紀錄。